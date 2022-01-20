大寒迎大雨！降雨回波「蓋滿半個台灣」　1時間點後雨區再擴大

記者李宜秦／台北報導

今日是24節氣中的大寒，受到東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭、花東沿海等地現正有雨，今入夜後南方雲系北移，連帶西半部也會開始下雨，類似天氣型態將持續到周末，周末兩天冷空氣減弱回暖，但下周一又有東北季風增強，天氣再度轉涼。

▲今日北台灣天氣仍是容易降雨。（圖／記者林敬旻攝）

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氣象局預報員羅雅尹表示，今日白天是降雨空檔，目前降雨區域集中在基隆北海岸、宜蘭、花東沿海，白天則是大台北、東半部、中南部山區有短暫雨，宜蘭降雨時間長且有局部大雨，入夜後南方雲系北移，連帶西半部也會有雨。

南方雲系持續影響至周末，加上周日還有鋒面通過，各地降雨機率較高，中部以北、東半部有短暫陣雨，南部也有局部短暫陣雨，周末冷空氣減弱略回暖，下周一東北季風增強，水氣減少，轉回東半部、中南部山區等迎風面有雨，北台灣溫度偏涼。

▲氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）

▲降雨回波持續移入。（圖／氣象局）

氣象專家彭啟明在臉書天氣風險貼文中指出，今天北部仍是較為陰沉，溫度在 16-18度間，中南部有陽光，中午高溫可以到22-25度，相對舒適很多，南來北往穿著上落差還不小，東半部16-20度，水氣較多仍較為陰沉偶陣雨。

周五到周日各地都容易有短暫陣雨，雨勢不是特別大，山區的迎風面可能雨勢較大，尤其越往北部，雨勢會更明顯也持續，周五雨勢會較顯著，周六稍緩和，周日又再增多。這三天溫度回溫，預計北部東半部白天溫度有機會回溫2-3度，北部東半部白天高溫有機會突破20度，西半部18-26度。

下周一鋒面遠離，後面東北風接手，溫度會再下滑，下一波降雨時間點可能落在下周四五間，過年前都是略稍涼，但略偏氣候值較暖的型態，下周末到除夕應該仍是典型東北風的情境。

▲入夜後雨區擴大，西半部也會有雨。（圖／氣象局）