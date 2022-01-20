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3年搶2次銀樓！花蓮單車搶匪搭小黃逃台東打電玩　6小時落網

記者柯政誟／花蓮報導

花蓮市中山路「銀樓街」一間銀樓19日晚間發生搶案，犯嫌得手4錢金戒指，價值約2萬8千多元，隨即騎乘自行車逃逸，警方火速在不到6小時內於台東市某電子遊藝場將犯嫌逮捕到案，全案依搶奪罪移送偵辦。而該名犯嫌在3年前也曾在同一條路上、以相同手法犯下銀樓搶案，被判刑8個月。

▲▼花蓮銀樓搶案警方火速逮捕嫌犯（圖／記者柯政誟翻攝）

▲花蓮銀樓搶案，警方火速將人逮捕歸案。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）

▲▼花蓮銀樓搶案警方火速逮捕嫌犯（圖／記者柯政誟翻攝）

▲花蓮銀樓搶案，警方火速將人逮捕歸案。

昨日晚間19點20分左右，25歲吳姓犯嫌騎乘自行車，前往花蓮市鬧區中山路銀樓街一間銀樓佯稱要購買金飾，店員拿出一只4錢金戒指，犯嫌拿起假裝端詳後，轉身跑出店外騎上自行車逃逸。

警方接獲店家報案後成立專案小組，沿路調閱花蓮市區監視器逐一比對，查出犯嫌得手後騎乘自行車在市區亂繞，疑似為躲避追查，再轉搭計程車逃往200公里外的台東市區。警方循線在今日凌晨1點30分左右，持拘票前往台東，在某電子遊戲場內將犯嫌逮捕，案件在6小時內火速偵破，並將人帶回花蓮分局進行偵辦。

警方也查出吳嫌在3年前就曾以相同手法犯下搶案，都挑選中山路上的銀樓下手，兩受害店家相距不遠，上次遭判刑8個月，沒想到他出獄後仍不思悔改，再度犯下搶案，花蓮地檢署將向法院聲請羈押。

▲▼花蓮銀樓搶案警方火速逮捕嫌犯（圖／記者柯政誟翻攝）

▲▼花蓮銀樓搶案，犯嫌騎乘自行車逃逸。

▲▼花蓮銀樓搶案警方火速逮捕嫌犯（圖／記者柯政誟翻攝）

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