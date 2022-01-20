台灣反中選舉結構已形成　學者：泛藍在選舉非常困難

▲文化大學社科院院長趙建民（右）。（圖／記者楊蕓攝）

記者徐政璿／台北報導

台北論壇今（20日）舉辦「2022年兩岸關係展望」座談，主講的文化大學社科院院長趙建民提出兩岸「不對稱的對撞結構」概念，他認為，從近幾年幾次選舉可以看出來，台灣反中選舉結構已經形成，未來泛藍在選舉會非常困難。

趙建民表示，兩岸現在進入「一變三化」，「一變」是指兩岸從和平統一進入準戰爭狀態，「三化」則是中國大陸統一目標近程化、武力威脅常態化、反對台獨國際化。

趙建民也拋出兩岸「不對稱的對撞結構」概念，他認為有三大重點可以觀察。首先是台灣人的誤解，有民調顯示，台灣人不認為中國大陸會訴諸武力，也相信美國人會來援助台灣，「台灣對國際關係出現幻想、對中國根本不想了解」。

第二，中共總書記習近平去年就對台工作提出一系列重要理念，形成「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，20大預計在今年秋天舉行，內容必將圍繞在統一問題。第三，從近幾年幾次選舉可以看出來，台灣「反中」選舉結構已經形成。

趙建民表示，台灣的民意受到國際因素影響，以台灣現在的反中選舉結構而言，未來泛藍在選舉會非常困難，2020年總統大選民進黨用「芒果乾（亡國感）」翻轉大選，就是一個例子，台灣面對中國大陸是沒有力量的團隊，「 經過公投後，台灣經歷空前的分裂」。