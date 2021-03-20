中美會談激烈交鋒　專家剖析雙方「大內宣」戰略思維

▲中美外交事務最高層級會談。（圖／路透社）

記者魏有德／台北報導

中美外事最高層級會談結束，大陸改變以往雙邊會談多採保守防禦姿態，改以戰狼外交風格；美國則著重區域戰略及遏止大陸快速擴張發展為前提，同樣劍指問題核心，造就這場拜登政府上任後的中美首度犀利交鋒。台灣戰略學會執行長羅慶生表示，楊潔篪在會中的犀利言詞令外界吃驚，「但從大內宣的角度來看，就不那麼奇怪了。」

▲台灣國際戰略學會執行長羅慶生。（圖／記者魏有德攝）

羅慶生提到，雙方的表現都是「出口轉內銷」的概念，也就是說，就美國立場而言，拜登政府上任後，相較於川普對大陸的激進態度，顯得和緩許多，也較符合民主黨的對華政策，但是，美國在這場會談中要讓國內民眾相信，拜登政府也可以強硬對付中國。

至於楊潔篪的犀利發言，羅慶生則認為，大陸代表團做到了「向內部傳聲」的效果，顯現出來的是在西方媒體主導的會議上，陸方代表團可以扛住壓力扳回一城。

▲文化大學社科院院長趙建民。（圖／記者魏有德攝）

對於外界普遍認為大陸代表團的表現亮眼，文大社科院院長趙建民則提供不同的觀點。趙建民表示，就外交禮儀而言，楊潔篪的表現是不及格的，但就內容而言，大陸代表團將分貝拉高、發言時間拉長，加上陸媒的報導，形成一股民族主義的團結氣氛，是成功的大內宣模式。