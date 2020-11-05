趙建民：美選後兩岸「準戰爭狀態」不會結束　

▲解放軍日前曝光登陸作戰演訓畫面，引發討論。（圖／翻攝中國軍網）

記者陳政錄／台北報導

隨美國總統大選結果逐漸明朗，日前曾提出兩岸已進入「準戰爭狀態」的前陸委會副主委、文化大學社科院長趙建民，5日於一場論壇中重提此議題，直言選後準戰爭狀態並沒有結束，中國大陸會不會懲罰台灣，還需要觀察，呼籲台灣政府應趕快做好準備。

但趙建民也強調，「準戰爭」並非一定要戰爭，而是現在兩岸根本沒有和平了，沒有正常交流的可能性，那就是處於「高風險」，台灣不能沒有安全觀，尋求高風險狀態下的應處之道。

▲文化大學社會科學院院長趙建民。（圖／記者陳政錄攝）

因美國總統大選期間，兩岸情勢緊繃，趙建民日前根據國防部開始動員後備力量、台海中線議題、我方增加兩岸往來管制和經濟脫鉤、兩岸軍備競賽、大陸對台決策者發言日趨激烈等在內共八項指標，認為兩岸關係已進入「準戰爭」狀態，政府應首重避險，否則「中華民國主權從地表消失」不是不可能的事。

11月5日，因應美選情勢，兩岸圓桌論壇協會以「美國大選後的美中台關係走向與戰略發展」為主題，召開座談會。趙建民在會上表示，這次大選主要是「兩個美國」的競爭，一個是單邊主義，抗中自己來，其他國家都是棋子，一個是多邊主義，謀求與其他國家聯手。

他直言，「比較危險的是，我們（民進黨政府）選擇那個比較不要國際化、自我中心的美國」，但這可能有一些自欺欺人的戰略迷惘，「覺得美國賣武器就會幫我們。」

趙建民認為，美國與日本是軍事聯盟，但與台灣並沒有正式的合約、承諾，台灣並無法「聯美制中」，只會是依賴美國；在此之下，由於從歷史經驗看，每次美國大選後大陸對台都會有所動作，本屆美選因素安定後，中國大陸會不會懲罰台灣，還要審慎觀察。

他並舉台灣還有兩個議題需要留意，包括假使拜登當選，料美國要求台灣增加國防預算、買美國軍售的政策不會改變，台灣能否「花得起這個錢」；還有美中競合關係，產業鏈重新洗牌，壓迫台灣選邊，要如何自處。

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