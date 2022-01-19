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支持防疫　敏盛醫療集團捐贈桃園市政府保健食品5200盒

▲敏盛醫療集團捐贈桃園市政府保健食品5,200盒

▲敏盛醫療集團捐贈桃園市政府保健食品5,200盒。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園「敏盛醫療集團」楊敏盛總裁、19日捐贈市府警察局保健食品5,200盒，市長鄭文燦於受贈儀式中表示。今天是119消防節，警消除了平日治安及救災勤務之外，在防疫上也相當辛苦，以消防為例，疫情期間已執行逾2,700件後送勤務，後送超過千名確診者，感謝敏盛醫療集團在疫情嚴峻期間給予警察同仁最大的支持。▲敏盛醫療集團捐贈桃園市政府保健食品5,200盒

▲張長榮董事長擔任警界志工近20年。（圖／市府提供）

鄭市長提到，世界各國疫情大流行，敏盛醫療集團在疫情期間收治許多確診者，也進駐採檢站協助採檢工作。而近日疫情輕症化，若輕症確診者大量湧入醫療院所，將排擠其他病患，也構成醫療體系的負擔。因此未來將與中央流行疫情指揮中心等推動輕重症分流計畫，以因應後續的疫情挑戰。▲敏盛醫療集團捐贈桃園市政府保健食品5,200盒

敏盛資產管理公司董事長張長榮表示，防疫期間深感桃園市政府表現卓越，希望藉由5200盒保健食品，為警察同仁加油打氣，讓警察同仁增強體力也更有戰鬥力，將防疫工作做得更好。張董事長也說，自己擔任警界志工近20年，敏盛醫療集團長年推動警察同仁健康檢查專案已逾18年，也將原5,000元健檢方案，增加健檢項目，達到萬元健檢專案的價值，並提供VIP的服務以表達對警察同仁的支持。▲敏盛醫療集團捐贈桃園市政府保健食品5,200盒

▲盛弘醫藥公司董事長楊宏仁捐贈快篩試劑，支持市府防疫工作。（圖／市府提供）

敏盛醫療集團總裁楊敏盛18日亦由相關企業，盛弘醫藥公司董事長楊宏仁捐贈快篩試劑，支持市府防疫工作。楊弘仁對於目前疫情的看法表示，台灣民眾多已施打2劑以上疫苗，幾乎9成民眾都有抗體，也落實戴口罩政策，只要配合政府即時快篩、即時檢測找出病源所在，降低及阻斷傳播，才是未來防疫重點。

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