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比醫美更神奇！伊正33年前後無差別秘密武器就靠「它」

▲比醫美更神奇！伊正33年前後無差別秘密武器就靠「它」。（圖／宏睿國際提供）

【企劃特輯】

台灣演藝不老男星的代表除了小旋風林志穎，今年五十六歲的伊正更是驚呆所有人！不但體態三十年不變，連長相都和大學時沒有太大的改變，不論是外表、狀態伊正都比同年期藝人更好；伊正曾公開表示，除了維持運動習慣，從去年開始吃營養師推薦的保健食品，結果保養效果奇佳，身邊的朋友還以為是去醫美診所動了什麼手腳，竟然越變越年輕，朋友及粉絲都紛紛向伊正請教。

▲比醫美更神奇！伊正33年前後無差別秘密武器就靠「它」。（圖／宏睿國際提供）

▲伊正曾回到母校拍照，竟與33年前大學時沒有太大的改變。【官網超值優惠組】

50歲高齡得子　伊正超怕老

伊正表示：「原本打算不婚不生的我一直到50歲才結婚生子，現在的我真的希望自己可以陪孩子更長更久，「怕老」這種感覺開始在我心中萌生，任何只要能抗老的產品我都勇於嘗試。」去年，伊正接觸到美國流行的「NMN」之後，讓他感到常驚艷，伊正分享：「這個產品真的讓我有重返20年前的狀態，之前吃的是業界最高含量25000+的NMN，現在更開發出進階版的NMN EX，感覺效果更加明顯了！最明顯的改變是體力變好，膚質也變好了，記憶力也跟著變靈活，拍戲背台詞很流暢，連一次飾演八點檔的兩種截然不同個性角色， 對現在的我來說都游刃有餘。」

▲比醫美更神奇！伊正33年前後無差別秘密武器就靠「它」。（圖／宏睿國際提供）

▲伊正透過NMN EX錠的幫助，(左圖)看起來比56歲同齡的還年輕，(右圖)與跟自己相差15歲的看起來完全沒有差別! 【官方直營 momo購物網 獨家優惠組】

國際知名企業家、投資客都愛抗老祕方「NMN」

伊正所說的NMN，連國際知名企業家李嘉誠、投資家巴菲特都看好它的效果，先後斥資天價投入這個新興產業；2018年，加州理工學院、賓夕法尼亞大學…等科研機構科學家合作下，美國知名生物技術公司發發布了一款含有NMN的抗老食品，讓這種「不老丸」成為媒體的話題；研發單位表示，早在2014年開始，就已經有不少名人透過特殊管道在服用不老的NMN類成分，也讓NMN成為抗老的超級明星。

▲比醫美更神奇！伊正33年前後無差別秘密武器就靠「它」。（圖／宏睿國際提供）

▲國際知名企業家李嘉誠、投資家巴菲特都看好它的未來，先後斥資天價投入這個新興產業。

未來版的維他命　紐約時報報導：NMN延緩老化現象、讓大腦更年輕

這種美國不老丸來頭不小，號稱是未來版的維他命，美國紐約時報專文報導NMN抗衰老的秘密，報導指出：隨著年齡增加，人體內的NAD+會逐漸降低，導致細胞老化、老年痴呆等多種神經退化現象；而透過補充NMN可以增加人體NAD+的含量，延緩細胞老化、恢復細胞功能，逆轉衰老現象；不僅可以延壽，還能讓大腦更加年輕。

▲比醫美更神奇！伊正33年前後無差別秘密武器就靠「它」。（圖／宏睿國際提供）

▲美國NASA、紐約時報都有專文報導NMN抗衰老的秘密。

NMN+N-PLUS功能大躍進 90%食用者「有感逆齡」

專家指出：NMN EX除了有高含量25000+的NMN之外，還添加N-PLUS，可以更有效的增加人體NAD+的含量，達到延緩細胞老化、恢復細胞功能，逆轉衰老現象，不僅可以延壽，還能讓大腦更加年輕；食用者表示，除了膚質外，也感受到身體的活力提升，思緒也更清晰，讓NMN EX的效果大受肯定；保養專家建議：NMN EX並不是老人專屬，就像保養品一樣，越早保養，效果越好，能把年紀定格在最好的年紀。

▲比醫美更神奇！伊正33年前後無差別秘密武器就靠「它」。（圖／宏睿國際提供）

▲「NMN EX」可以更有效的增加人體NAD+的含量，達到修復細胞、延緩細胞老化、讓大腦更加年輕。

▲比醫美更神奇！伊正33年前後無差別秘密武器就靠「它」。（圖／宏睿國際提供）

▲連醫師也肯定藉由NMN EX來補充NAD+，能幫助延緩老化、讓大腦更年輕。
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