同意調降地制法125萬人口升格門檻　民眾黨：但先修財政收支劃分法

▲台灣民眾黨立院黨團「 地制法修法，停看聽！」 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院內政委員會19日排審《地方制度法》修正草案，藍營立委上午6點多就集結佔領主席台，強烈杯葛議事，內政委員會召委吳琪銘下午受訪證實，黨團協商已取得共識，臨時會不處理該修法草案。對此，民眾黨主張，調降地制法125萬人口的升格門檻，「不過應優先啟動財政收支劃分法修法。」

對於地制法修法，民眾黨表示，在野黨的聲聲呼喚，終於換來民進黨的懸崖勒馬，立法院臨時會將不會審查《地制法》，重點放在總預算的審查。縣市合併必須「停看聽」，《地制法》不該只修改一個字、為修而修，「我們呼籲蔡英文總統召開國是會議，朝野一起進行更細緻的討論。」

民眾黨指出，縣市升格不是改一個字就好，恐影響全台地方政府財源，造成貧者越貧、富者越富的窘境，尤其對於農業區或更小規模的城鎮來說，最要緊的反而是《國土計畫法》、《行政區劃法》以及23年未修法的《財政收支劃分法》，也該妥善處理。

民眾黨分析，2010年五都升格後，未必產生相對應的效果，例如台南升格後統籌分配款反而減少，市內城鄉差距更嚴重，加上鄉鎮長被消失，區長為官派，難以真正理解民眾的需求，「我們希望對過去的案例進行檢討，再訂出地制法修法的方向。」

民眾黨指出，不反對大新竹合併升格，也絕非為反而反，考量到少子化加劇，「我們主張調降地制法第四條125萬人口的升格門檻，不過，除了人口數門檻，也應納入經濟發展的門檻，優先啟動財政收支劃分法修法。」

民眾黨表示，地制法的修法不該匆促進行，除了黨團版本，行政院版本也應及早提出，否則還是無法解釋因地設事、因人設事的疑慮，「不管何時要審查，我們會認真審議，替人民好好把關。」