柯文哲如意算盤這樣打　2020士北拿4萬政黨票「提2席綽綽有餘」

▲陳思宇、黃瀞瑩。（圖／記者李毓康、林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

各界關注的民眾黨2022年議員提名狀況，近期在黨內角力下，預料將提名8席。其中，士林北投選區將推派黃珊珊幕僚黃瀞瑩、議員陳建銘女兒陳思宇，同時參選。黨內人士評估，民眾黨2020年在士北拿下4萬票政黨票，對照2018年當選門檻僅1萬3千票出頭，確實有提名2席的空間。

外界預期士林北投將是民眾黨內，競爭最激烈的選區。黃瀞瑩本身知名度高，備受年輕人喜愛，受歡迎程度跨越黨派界線，從黨內民調階段就展現超高人氣；而同樣屬年輕世代的陳思宇，知名度不輸黃之外，其父陳建銘更是在地資深議員，地方實力不容小覷。

據了解，民眾黨基層對於部分選區提名2席的決策有不少雜音。但黨內高層分析，以2020年的選舉狀況來說，士林北投、大安文山都有超過4萬票的政黨票，議員選舉雖是單一選區多席次，但民眾黨只會推舉1到2名參選人，且當選門檻約在1萬4千票上下，因此在政黨票多的地方，確實有提名2席的空間。

黨內人士也以新黨為例，2020年大選時政黨票僅拿下1.04%政黨票、約14萬3千票左右，但往回看2018年地方選舉，新黨在士林北投一口氣推舉潘懷宗、侯漢廷當選，2人合計在該區拿下近3萬5千票。

而根據近期的民調，黃瀞瑩、陳思宇、陳建銘3人同時做調查，黃瀞瑩以約5.2%的支持度領先，在檯面上排名第8，至於陳思宇則以3.9%排名第11，2人都在安全名單內。陳建銘則僅獲2.3%支持度。但若屆時陳家「父傳女」，陳思宇支持度加總將來到6.2%，進一步確立當選的安全地位。

民眾黨19日將舉行中央委員會，預計在會中通過2022年北市議員參選人的最終名單。其中，士林北投預計會上演黃瀞瑩、陳思宇的雙姝對決，大安文山則同樣有2名代表，分別為張志豪、張幸松；其他選區方面，大多已有長期固定經營者，或是支持度與其他人落差大，較無爭議，內湖南港陳宥丞、松山信義楊寶楨、中山大同林珍羽、中正萬華吳怡萱。