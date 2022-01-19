獨／民眾黨北市議員關鍵民調曝　「士北2席有機會」黃瀞瑩、陳思宇

▲陳思宇、黃瀞瑩。（合併圖／ETtoday資料照）



記者陳家祥／台北報導

時序進入2022年後，代表年底的地方選舉進入倒數階段。各界關注的民眾黨提名狀況，攸關黨主席柯文哲在卸任台北市長後的政治生涯延續，黨內昔喊出1區1席次的目標，近期在黨內角力下，預料將提名8席。其中，黨內評估在士林北投有2席的空間，將推派黃珊珊幕僚黃瀞瑩、議員陳建銘女兒陳思宇同時參選。

據了解，19日民眾黨將舉行中央委員會，預計在會中通過2022年北市議員參選人的最終名單。其中，士林北投預計會上演黃瀞瑩、陳思宇的雙姝對決，內湖南港陳宥丞、松山信義楊寶楨、中山大同林珍羽、中正萬華吳怡萱，大安文山則同樣有2名代表，分別為張志豪、張幸松。

在士林北投部分，外界預期將是競爭最激烈的選區。黃瀞瑩本身知名度高，備受年輕人喜愛，受歡迎程度跨越黨派界線，從黨內民調階段就展現超高人氣；而同樣屬年輕世代的陳思宇，知名度不輸黃之外，其父陳建銘更是在地資深議員，地方實力不容小覷。

根據最新民調指出，在把黃瀞瑩、陳思宇、陳建銘等3人全部一起放入做調查，黃瀞瑩以約5.2%的支持度領先，在檯面上排名第8，至於陳思宇則以3.9%排名第11，2人都在安全名單內。陳建銘則僅獲2.3%支持度。但若陳思宇、陳建銘2人加總，支持度將來到6.2%，排名將進一步往前。

知情人士指出，黃瀞瑩從黨內初選階段就展現出高人氣，也反映在這份民調上。至於陳思宇、陳建銘，父女倆不可能同時參選，屆時選票「父傳女」，勢必能進一步把陳思宇的排名往前推升

▼陳思宇、黃瀞瑩。（資料照／記者林敬旻攝）

▼台北市士林北投選區議員選舉民調。（圖／記者翻攝）

