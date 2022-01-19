藍、白共推台北市長候選人？　柯文哲反建議「藍綠合」

▲台北市長柯文哲出席台北大數據中心啟用記者會。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者袁茵／台北報導

前國民黨副主席郝龍斌19日呼籲，國民黨應和民眾黨坐下來談合作，透過民調的方式，決定年底台北市長選舉共推1位候選人，這樣國民黨勝算機率較大。不過，身為民眾黨主席的台北市長柯文哲回應，自己誠懇的建議「藍綠合」，而民眾黨則會「一個一個單獨打敗藍綠合」。

柯文哲19日出席台北市大數據中心啟用記者會，被問到郝龍斌稱要藍白合作一事，柯文哲表示，自己在台北市議會看到的是「藍綠合」，例如重陽敬老金覆議案時，看到國民黨與民進黨緊密合作在一起，「什麼合、什麼合，常常太過於權謀，我倒覺得沒什麼必要。」

柯文哲提及，台北市民應跟台灣人民講，要思考每個位子「誰來做比較好」，而不是「誰比較選得上」，這還是要去思考、改變的；而他認為台北市長中屬黃大洲做最好，但當年對方碰到趙少康、陳水扁就選不上，自己實際當過台北市長後看歷任所作所為，「我覺得黃大洲做最好，問題是選不上。」政治應該思考誰去做最好，而非老是權謀論。

柯文哲笑稱，「你講藍白合，我是很誠懇的建議藍綠合。」因為國民黨與民進黨有實際合作經驗，應該可以合作的很好。

媒體追問，倘若「藍綠合」恐導致民眾黨被夾殺？柯文哲則強調，「我們會一個一個單獨打敗藍綠合。」