柯文哲獲「這族群力挺」民調飆升！　黃暐瀚：民眾黨正在吃藍營的票

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

根據媒體日前公布「全國政治人物聲望調查」，新北市長侯友宜70％滿意度拿下第一，其次為衛福部長陳時中57％、台北市長柯文哲48％。資深媒體人黃暐瀚18日分析，與去年4月調查相比，國民黨支持者對柯文哲滿意度上升22％，對侯友宜滿意度則下降10％，「顯示民眾黨正在吃國民黨的票。」

根據《TVBS》公布最新民調結果顯示，侯友宜蟬聯滿意度第一，其次為陳時中、柯文哲、高雄市長陳其邁、桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲、總統蔡英文、台中市長盧秀燕、行政院長蘇貞昌、副總統賴清德、立法院長游錫堃、前總統馬英九及國民黨主席朱立倫。

黃暐瀚說明，依滿意度來看，侯友宜是目前所有政治人物中最強，且此次民調跟去年4月的調查比較，侯友宜在20至29歲族群中，滿意度上升5％，已成為投票主力的年輕人，對侯友宜支持度增加，但在50至59歲這個區間下降14％。

政黨傾向部分，黃暐瀚指出，民進黨支持者對侯友宜滿意度增加3％、民眾黨8％，國民黨則減少10％，「代表藍營支持者不滿意侯友宜在4大公投表現。」

黃暐瀚表示，柯文哲不只在40歲以上族群滿意度大幅增加，國民黨支持者對柯文哲滿意度也大增22％，相較侯友宜則下降10％，「顯示民眾黨正在吃國民黨的票。」