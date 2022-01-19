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黃偉哲打造台南經濟新動能　市府續推化合物半導體產業聚落

▲台南市長黃偉哲認為化合物半導體是台灣科技產業升級關鍵領域，指示市府相關單位與工研院合作在台南啟動以電動車應用與化合物半導體為核心的產業生態系發展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲認為化合物半導體是台灣科技產業升級關鍵領域，指示市府相關單位與工研院合作在台南啟動以電動車應用與化合物半導體為核心的產業生態系發展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情自2020年以來重創全球，造成世界產業經濟衰退，最新變種病毒Omicron仍持續肆虐各地，各國至今無法恢復正常工作與生活，疫情加深民眾對大眾交通系統安全疑慮，直接導致電動輔助自行車在歐洲市場銷售量快速成長，此類產業逆風成長吸引世人目光。

各國政府都伺機檢討修正產業發展策略，提高重要產業自主性以搶佔未來產業重組先機，台南市長黃偉哲認為在後疫情時代，化合物半導體是台灣科技產業升級關鍵領域，在2021年指示市府相關單位與工研院合作推動「化合物半導體產業-南方雨林計畫」，匯集政府研發計畫、產業投資跨域創新等多項有利因素，在台南啟動以電動車應用與化合物半導體為核心的產業生態系發展，並將在2022年持續深化推動。

黃偉哲市長表示在國際碳中和趨勢下，電動車已成中長期兵家必爭重點產業，2021年全球電動車有600萬輛銷售規模，較2020年成長91％，預計在2025年全球電動車銷量可達2700萬輛，佔全體汽車市場銷售量30％。電動車關鍵零組件中，台灣尚未掌握電池及功率電子模組等高效能化合物半導體功率元件技術。

▲台南市長黃偉哲認為化合物半導體是台灣科技產業升級關鍵領域，指示市府相關單位與工研院合作在台南啟動以電動車應用與化合物半導體為核心的產業生態系發展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南是國內汽車工業三大產業聚落之一，相關汽車零組件及配件生產廠家約510家，更有多家隱形冠軍業者，非常適合搭配電動車產業鏈發展。台南市政府將藉「化合物半導體產業-南方雨林計畫」與工研院合作整合南部業者，強化南台灣產業鏈轉型升級與競爭力，推動從終端應用帶動周邊產業鏈發展。

台南市政府研考會主委戴偉峻表示，中央科技專案經費已確定支持化合物半導體技術發展，將扣合「六大核心戰略產業-半導體發展政策」來推動，規劃以化合物半導體及動力電子驅動產業發展，目標是元件製造在南科，研發中心在六甲，模組系統與試量產在沙崙，材料開發與生產在高雄。透過政府、產業界、學界及法人研究機構通力合作，培育人才活絡產業鏈結，強化關鍵高階組件自主化能力，改變產業關鍵生態鏈，跨域整合在地資源共同帶動產業循環發展，在南台灣打造化合物半導體功率元件生態系。

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