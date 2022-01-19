輕判理由曝！長年照顧女兒多病纏身　可憐母親為保家人忍痛行兇

▲台南市安南區安和路四段持刀殺死女兒的蔡春錦，台南地院依殺人罪判刑2年6月，並須在服刑後接受監護治療3年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區安母殺女命案，59歲蔡姓婦人砍死女兒，台南地院合議庭審理後認為，蔡女因長期照顧精神狀況不穩定之女兒，身心均受有極大壓力，隨之而來的是被告本身的憂鬱症、胃病等疾病，被告最終因受精神疾病之影響辨識能力依法減刑，將蔡女判處有期徒刑2年6月，並須在服刑後接受監護治療3年。

判決指出，蔡婦的女兒2016年起罹患重度躁症、原發性失眠症等疾病，經治療後病況仍未改善，足不出戶，日夜顛倒，屢有輕生念頭（其中1次於2019年10月持長刀1把請媽媽將她殺死），且於2019年住院後，開始會動手攻擊母親。

法官認為，母親是李女的主要照顧者，在長期承受身心壓力之狀態下，罹患憂鬱症、焦慮症、睡眠障礙症、胃食道逆流性疾病併食道炎及胃潰瘍等疾病，又因曾看到精神病患殺人之社會新聞，憂慮李女發病時可能殺害其他家人，使得長年累積之負面情緒達到無法負荷之程度。2020年10月25日中午過後，蔡因前述精神障礙，控制行為能力顯著降低，在住處客廳書寫遺書後，竟基於殺人之犯意，拿取廚房之菜刀1把，前往3樓房間內，趁李女熟睡之際，手持菜刀朝李女之頭頸部等處砍劈，過程中李女伸手阻擋，蔡仍接續砍劈。

蔡的丈夫發現妻子遺書後，於屋內遍尋不著妻子而至派出所報案，經警調閱監視器畫面發現她並未外出，返回住處查看，才發現妻子在女兒房間，而女兒已發現李女躺在地上，頭頸部多處刀傷，蔡春錦則手持菜刀向其夫表示「我不想活了（台語）」。李女經緊急送往安南醫院急救，仍不治死亡。

合議庭法官指出，蔡因長期照顧精神狀況不穩定之被害人，身心均受有極大壓力，隨之而來的是被告本身的憂鬱症、胃病等疾病，被告最終因受精神疾病之影響，致其本案行為時依其辨識而行為之控制能力顯然較一般人為低。因此，被告行為時，因精神障礙致依其辨識而行為之能力顯著降低，依刑法第19條第2項之規定減輕其刑。

被告蔡女患有憂鬱症、胃病等疾病，且長期照顧被害人，身心受有極大壓力，在長期身心俱疲之情況下，最終無法負荷其負面情緒，因而犯下大錯，故被告所為，與一般殺人案件是出於故舊恩怨、逞兇鬥狠、謀財害命或無差別隨機殺人的動機、手段顯然有別，可認被告所犯之殺人罪，縱然科以依刑法第19條第2項規定減刑後之最低法定本刑即有期徒刑5年，仍有情輕法重之虞，並足以引起社會上一般人之同情，堪予憫恕，法官再依刑法第59條規定減輕其刑，並依法遞減之。

法官考量被告蔡女經送鑑定結果認必須透過長期密集的精神、心理與復健治療，以協助改善身心健康和認知問題，所以建議需施以監護處分治療3年以上。且被告案發後仍缺乏病識感，自覺無精神病症狀，法院認為預防被告再為類似之違法舉措，諭知被告於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護3年，期能於專責醫院或其他醫療機構內，接受完整治療以協助穩定精神症狀，以避免因被告之疾病而對其個人、家庭及社會造成難以預期之危害。本案可上訴。

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