網傳台南善化深夜3車甩尾車禍　警：未接獲報案將主動追查　

記者林悅／台南報導

網路瘋傳1段影片，PO出影片的網友指台南善化東獄殿前廣場，深夜出現3車在大街上甩尾，結果疑似樂極生悲，其中一車撞毀車頭，台南市善分局表示，經調查警方並未接獲相關報案，但仍將主動介入調查。

▲網路瘋傳1段影片，PO出影片的網友指台南善化東獄殿前廣場，深夜有3車在甩尾，結果疑似樂極生悲，其中有部車出車禍撞毀車頭，善分局將主動介入調查。（圖／翻攝社會事新聞群，下同）

網路最近瘋傳1段影片，網友PO出影片的內容指稱台南善化東獄殿前廣場，深夜有3車在甩尾，3車一直繞圈，結果疑似樂極生悲，其中有部車出車禍撞毀車頭，引起其他網友熱議。

台南市善化分局指出，經查該3部汽車於年1月19日凌晨1時許於善化區廟埕前繞圈甩尾，後因駕駛失控發生事故之影片，現由善化分局針對影像之線索，積極調閱周邊監視器畫面，並通知車主到案說明，以釐清事發經過，該3部車輛涉嫌危險駕車行為，將依道路交通管理處罰條例第43條舉發，處駕駛人新台幣3萬元以上9萬元以下罰鍰及吊銷駕駛執照，並視涉案程度是否涉及刑法公共危險罪嫌。

善化分局分局長劉怡宗表示，善化分局2021年迄今，總計舉發違反處罰條例第43條13件，善化分局將持續利用夜間時段鎖定非法改裝、噪音擾人之車輛，主動攔查檢驗，並同步邀集交通警察大隊、環保局及麻豆監理站聯手出擊執行「環警監聯合稽查」，展現執法力度與強度。

