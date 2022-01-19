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不堪久病13刀砍死女兒　台南可憐病母一審輕判2年6月+治療3年

▲台南市安南區安和路四段持刀殺死女兒的蔡春錦，台南地院依殺人罪判刑2年6月，並須在服刑後接受監護治療3年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市安南區安和路四段持刀殺死女兒的蔡春錦，台南地院依殺人罪判刑2年6月，並須在服刑後接受監護治療3年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2020年10月間發生在台南市安南區安和路四段母親殺女兒命案，59歲蔡姓婦人被控刺殺李姓女兒傷重不治，檢察官依殺人罪起訴，台南地院19日上午宣判，將蔡女判處有期徒刑2年6月，並須在服刑後接受監護治療3年，本案可上訴。

蔡與李姓女兒同住於台南市安南區安和路四段533巷，死者李女因罹患重度躁症及原發性失眠症，而屢有輕生念頭，蔡女則因長期照顧情緒不穩定之女兒，以致罹有焦虑症及睡眠障礙症，復罹患胃食道逆流性疾病併食道炎及胃潰瘍。

蔡女因疾病纏身而痛苦不堪，竟於2020年10月25日下午4時5分許，於住處1樓客廳書寫遺書後，即至廚房拿取菜刀，前往死者李女位於住處3樓房間內，趁李女熟睡之際，手持菜刀朝李女頭頸部等處砍劈，致李女受有兩手十指背面有多處表淺的切割傷和擦傷、下巴1處約6公分開放性傷口、頸部6道水平切割傷，頸部甲狀腺軟骨和氣管相接處完全橫斷，兩側頸靜脈和右頸動脈損傷、右上臂及兩側鎖骨周圍8處水平切割傷（約1至2公分長）等傷害。

▲台南市安南區安和路四段持刀殺死女兒的蔡春錦，台南地院依殺人罪判刑2年6月，並須在服刑後接受監護治療3年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡女丈夫李男發現蔡女遺書後，馬上檢查屋內有無蔡女蹤跡，然因遍不著而至市警三分局報案，經警調閱監視器畫面發現蔡女並未外出，偕同李男返回住處查看，並於死者李女房內，發現李女躺在地上，身上多處刀傷，蔡女則手持菜刀向李男表示：「我不想活了（台語）」，李男始查悉上情。李女經緊急送往台南市立安南醫院急救，仍於2020年10月25日下午5時40分宣告不治死亡。

▲台南市安南區安和路四段持刀殺死女兒的蔡春錦，台南地院依殺人罪判刑2年6月，並須在服刑後接受監護治療3年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡女在檢方偵訊時坦承犯情，對於其行兇過程之細節亦能清楚交代，檢察官認為蔡女行兇時無明顯因精神障礙致影響其陳述或判斷能力。蔡女稱死者因精神狀況不佳，而屢屢表達輕生念頭，蔡女說李女自己跑去買1把很長的刀子，叫她殺了李女，但她把那把刀子丢掉。她殺李女時，李女手有伸起來阻擋一下，李女說自己去跳海就好，蔡女留下遺書是要自己自殺，當時她寫遺書時並沒有想說要帶李女一起走，是後來不知道為何跑去廚房拿菜刀，並到李女房間殺害李女等語。足見蔡女當時是臨時起意欲和被害人一起離開人世，始持刀殺害被害人，事先並未受被害人囑託或得被害人承諾或謀為同死之情。

▲台南市安南區安和路四段持刀殺死女兒的蔡春錦，台南地院依殺人罪判刑2年6月，並須在服刑後接受監護治療3年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

檢察官認為，被告蔡女所為犯殺人罪嫌，恣意剝奪其至親生命，所為實屬不該，然被害人罹有雙相情緒障礙症、重度躁症及原發性失眠症，屢屢向被告及其親友表達輕生念頭，及被告本身亦因照顧被害人而罹有焦虑症、睡眠障礙症，且自身受胃食道逆流併食道炎、胃潰瘍等疾病纏身，痛苦不堪，並自陳已經痛了1年多，所以就有了不好的想法，李女生病後都是她在照顧，她看李女這個樣子心很痛，因她的體力已經不行，想說無法再照顧李女，又怕李女患有躁症會作出不理性行為，才想說2人一起離開人世，這樣對弟弟也比較安全，她很後悔為何會這樣做，她的身體很不舒服，做了這樣的行為後，整個家變得更糟等語。另被害人父親李男、弟弟、妹妹於偵查中均向檢察官表示，被告在一連串壓力下始一時失慮鑄下大錯，希望可以對被告從輕量刑等情，檢察官請刑庭對被告量處適當之刑。

台南地院審理後19日上午宣判，合議庭審酌蔡女犯情，輕判蔡春錦2年6月徒刑，並須在服刑後接受監護治療3年。

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