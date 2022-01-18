與創世基金會攜手　台南市議會送禮到家

▲創世基金會舉辦「送禮到家」活動，台南市議會積極響應，郭信良議長、杜素吟、郭鴻儀等議員，以及創世台南院孫淑媛院長、仁德區黃素美區長，到清寒植物人家庭慰問。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

關心植物人家庭及弱勢家庭，創世基金會舉辦「送禮到家」活動，台南市議會積極響應，18日上午愛心大使郭信良議長、杜素吟、郭鴻儀等議員，以及創世台南院孫淑媛院長、仁德區黃素美區長，到清寒植物人家庭慰問，送出台南市第一份年禮及祝福紅包，吳禹寰及許又仁議員服務處人員也到場參與。

台南市議長郭信良指出，創世基金會往年都在年終之際辦理「寒士尾牙吃飽30」活動，今年已經是第32年，因為受到新冠肺炎疫情影響，從去年起改為採用「送禮到家」形式，將植愛年禮及紅包親自送到植物人家庭及寒士手上，讓大家過個好年。

郭信良議長表示，去年普渡時，台南市議會採買植物人可用的管灌營養品作為供品，在祭拜後捐贈給創世基金會，從而結起善緣；近來得知「送禮到家」活動經費只募得6成，所以前來慰問，台南市議會共贈予100份祝福紅包，希望藉此引發關注，吸引更多善心人士加入送愛行列。

台南市議會慰問的家庭是由爺爺照顧2歲起就因腦膜炎臥床的孫女，至今孫女27歲了，兩人租屋住在一間狹小的平房裡。郭信良議長有感而發地說，一份植愛年禮600元，一個祝福紅包500元，就可以帶給一戶植物人家庭歲末的溫暖，願意付出愛心的民眾可打創世基金會愛心專線(06)260-1655送禮到家小組。