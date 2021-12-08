《新竹市跳級生》州圖開展　林智堅分享新竹故事

▲「新竹市跳級生 建築寫成詩」展覽，11日將有新竹市長林智堅簽書會。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市政府與新竹市長林智堅推出首部市政專書《新竹市跳級生》，本周起新竹企畫開跑，本周末12月11日起至26日，將在新竹州圖書館策展「新竹市跳級生 建築寫成詩」。將展示最熱門景點波光市集、東門城、國際展演中心等7座模型，還有由「或者」操刀的「生活」書展，每周末更有三場文創市集、三場講座，由市長、國家文藝獎獲獎建築師黃聲遠、《茶金歲月》後代廖惠慶將接力林智堅現身分享新竹故事。

新竹市府表示，「新竹市跳級生 建築寫成詩」展覽以「閱讀城市」的概念出發，不僅講述建築，更探討建築與生活關係，現場首先以波光市集、關埔國小等7座模型開場，講述新竹市府推動新校園、步行城市、微笑水岸等故事。

接著則是由在地文化工作團體「或者」操刀的「生活」書展，宛如小書坊，書展總計陳列約500本書，包含園藝、咖啡、茶藝、生活風格等。也將在州圖佈置舒適閱讀空間，邀請民眾冬日午後來古蹟州圖享受獨特閱讀氛圍。

周末還有三場市集、三場新書發表會與講座（11日、19日、25日），市集將在州圖庭院舉行，找來新竹在地文創攤位，包含日曜甜塔製造所、waga哇尬爸爸木工等共計20多攤。

三場新書發表會與講座則串起「城市治理、城市美學、古蹟再生」的施政觀點，市林智堅11日登場，先講述竹市從末段班翻轉成「最有競爭力城市」的城市治理故事，接著建築師黃聲遠19日則帶領大家來趟城市美學巡禮，最後則是作者廖惠慶帶大家回到北埔的茶金歲月，探訪洋樓裡故事。

新竹市府表示，「新竹市跳級生 建築寫成詩」展覽，11日至26日在市定古蹟新竹州圖書館（文化街8號）登場，每周二至周日11點至18點開展，歡迎民眾一同在古蹟裡漫步，品嘗咖啡、看書展、逛市集，度過文藝味十足的冬日午後。