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全球疫情燒2年！輝瑞執行長曝「好轉時間點」：將快恢復正常生活

▲▼　美國藥廠輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國藥廠輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

新冠肺炎疫情重創全球已2年，變種病毒Omicron仍不斷在各地蔓延，世界各國紛紛加速接種新冠疫苗加強針。對此，輝瑞（Pfizer）執行長博爾拉（Albert Bourla）近日接受法國媒體採訪時表示，未來幾年新冠病毒仍可能繼續傳播，但隨著疫苗的普及以及人們接受加強針接種，預計在今年春天可望恢復正常生活。

根據法國《費加羅報》（Le Figaro）16日報導，博爾拉表示，好在人們已掌握檢測、疫苗接種和新興治療，以及能在家中採取第一線治療的口服藥等這些工具，讓整個世界才得以扭轉局面，預計在今年春季的某個時間點，「我們的生活將很快能恢復正常。」

▲美國Pfizer藥廠執行長美國籍希臘猶太裔Albert Bourla。（圖／路透）

▲博爾拉認為，民眾的生活將在今年春季恢復正常。（圖／路透）

博爾拉強調，這並不表示新冠肺炎病毒就會因此消失，病毒還會繼續傳播數年，只是嚴重程度將大大降低，人類可能得和病毒共存數年，或是進入「地區性流行」階段，就像對待流感一樣。

博爾拉提到，輝瑞計畫在法國進行一項在為期5年、耗資5億美元以上的投資，將部分輝瑞的抗新冠口服藥物「Paxlovid」外包給法國藥廠諾華賽（Novasep）生產，以促進該藥物在全球的生產。據了解，Paxlovid能幫助確診患者避免發展成重症，在不必送醫的情況下於家中進行治療。

輝瑞的研究結果顯示，超過2200名病情可能惡化的高風險患者，在出現症狀的3天服用此款藥物，住院或死亡的風險比只服用安慰劑大幅降低了89％，若在5天內服用則可減少88％。

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