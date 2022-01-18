輝瑞新冠口服藥「2天好轉」！南韓未傳副作用　患者嗨爆：重回健康

▲南韓訂購的輝瑞新冠口服藥物Paxlovid於13日送抵南韓、14日開始投入使用。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓曾先後與輝瑞藥廠採購76萬2千人份新冠口服藥Paxlovid、與默克藥廠（默沙東，Merk）簽約採購24萬2千人份莫納皮拉韋（Molnupiravir），其中約2萬1千人份的Paxlovid於本月13日抵達南韓、14日起在南韓境內開始使用，優先供應給居家治療患者，外界對藥效或是副作用相當關注。南韓食藥處表示，目前尚未接獲任何副作用通報。

根據韓媒《中央日報》，目前南韓新冠口服藥的供給對象，為65歲以上、免疫能力低下者中出現新冠症狀5天以內的患者，透過視訊診療等方式後給予處方簽，報導指出南韓國內首位服用Paxlovid的74歲男性患者在服用藥物第2天時症狀開始獲得改善、消失。

南韓「1號新冠口服藥物患者」為74歲男性崔某，他第1、2劑疫苗接種阿斯特捷利康（AZ），去年12月4日接種輝瑞為第3劑，其本身罹患糖尿病超過10年，4年前接受前列腺癌手術，被歸類為新冠高風險群，本月14日確定感染新冠肺炎的Delta病毒，在大田韓國醫院接受視訊診療後，於該日晚間8時開始服用輝瑞Paxlovid。

在南韓，該藥物每次須服用3顆、療程共為12顆（一次3顆、須服用4次）。

▲新冠口服藥Paxlovid公居家治療患者使用，至今未出現嚴重副作用案例。（圖／達志影像）

崔某一開始感染新冠肺炎後的症狀為疲勞、咳嗽有痰、胸悶等，由於曾有糖尿病史，因此他擔憂自己在服用Paxlovid可能會因慢性疾病等因素而出現嚴重不良反應或副作用，在手機上閱覽他國新聞時發現可能會伴隨腹瀉、噁心、喪失胃口等副作用，他在聽聞自己是南韓國內首位服用Paxlovid的患者後，感到惶惶不安。

崔某在接受《中央日報》電訪時透露Paxlovid的神奇功效，「開始服用藥物後不到2天，從16日上午起症狀開始好轉，今（17日）天所有的症狀都消失了，回到感染新冠肺炎以前的身體狀態。」

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