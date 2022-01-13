mRNA疫苗出現神奇副作用！她打完皮膚居然變好　5年頑疾也消失

▲最近有網友反映，他們在接種mRNA新冠疫苗後，頑固的皮膚疾病竟也隨之痊癒。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

國外最近有不少人發現，他們在施打了mRNA新冠疫苗後，居然出現神奇的副作用，澳洲一名婦女在接種後治好了她手上的疣（wart），甚至還有人的雞眼和痣也在打完疫苗後全消失了。

據澳洲新聞網報導，來自澳洲雪梨的萊利（Erin Riley），手上在過去5年裡長了2個疣，儘管她曾多次嘗試將疣去掉，卻一直無法成功，然而在接受mRNA新冠加強劑2週後，萊利驚訝地發現，手上頑固的疣竟完全消失了，「你甚至看不出它們曾經長在那裡」，不過她前2劑打的AZ疫苗則沒有類似效果。

I have had two warts on my hands for the last 5 years. Tried wart off- they kept coming back. But in the two weeks since I had my booster shot (my first mRMA vaccine as my first two were AZ), they have disappeared completely. As in, you can’t even tell they were there. — Erin Riley (@erinrileyau) January 9, 2022

萊利在推特分享她驚人的發現後，意外地釣出了不少也有相同經歷的網友，他們在接種後，身上的疣、雞眼、痣、牛皮癬和濕疹都消失了，甚至有的人在打完第一劑新冠疫苗後，就出現了類似的效果。

他們留言指出，「我手指上長了至少20年的疣也不見了，甚至連一個疤痕都沒留下」、「天啊！我腳上的雞眼居然也變小了許多，它在那長了15年耶！」、「我眉毛上方有顆很小的痣，但它現在居然消失了，這真是在我意料之外」。

▲mRNA疫苗分別有莫德納和輝瑞疫苗。（圖／路透）

疣是一種由人類乳突病毒感染所致的良性皮膚贅生物，它會在皮膚表面長出小而粗糙、堅硬的生長物，顏色與正常皮膚相似。儘管科學家還無法證實新冠疫苗對疣有治療效果，但《歐洲皮膚病學和性病學會期刊》一項研究指出，新冠疫苗與接種者皮膚狀況可能存在關係。

報導稱，還有另一種可能的解釋是，mRNA疫苗所引發的免疫反應可能會對疣產生影響，不過科學家還需要更多研究來證實兩者之間的關係。有研究指出，目前也有人通報，他們在接種後出現蕁麻疹、多形性紅斑、皰疹等疾病復發的情況。

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