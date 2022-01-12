南韓新冠口服藥明到貨！「優先服藥對象」名單曝　無須付任何費用

▲輝瑞藥廠研發的新冠口服藥物「Paxlovid」，南韓將於13日到貨、14日開始投藥使用。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

新冠口服藥物成為全球克服疫情的新希望，南韓政府先後與藥廠輝瑞簽約採購76萬2千人份Paxlovid、與默克藥廠（默沙東，Merk）簽約採購24萬2千人份莫納皮拉韋（Molnupiravir），其中2萬1千人份的輝瑞Paxlovid預計明（13）日抵達，當局將安排優先提供65歲高齡者、免疫力不足、中重症風險患者，以及居家治療患者使用。

根據《韓聯社》，輝瑞藥廠的新冠口服藥物Paxlovid預計13日向南韓供貨2萬1千人份，預計14日可以立即進入處方籤與用藥程序，另外還有1萬人份將於1月底前抵達南韓，南韓1月份的總到貨量將為3萬1千多人份，從14日起1天內可供1000人以上投藥治療。

南韓疾病管理廳傳染病危機應對局局長林淑英（임숙영）表示，「從現在的病毒流行趨勢來看，（新冠口服藥物的引進份量）可供應輕症、乃至中重症患者中的65歲以上高齡者與免疫力不足者充分使用，並不會在引進初期時就面臨斷貨危機。不過流行病的趨勢時常在變動，因此政府正在考慮是否加購。

林淑英補充，由於疫情流行趨勢隨時在變，因此目前正在研擬加購，而中央政府將保留30%的份量，未來若某特定區域對新冠口服藥物的需求增加時，可迅速撥給調度。

南韓防疫當局計畫，此次引進國內的新冠口服藥物將剔除無症狀患者，供應給症狀出現後的5天以內，有高風險轉變為重症的輕、中度症狀患者使用，同時在65歲以上高齡或免疫力不足患者中，優先供應給居家治療、或是住進生活治療中心的患者服用。

另外，南韓中央事故收拾本部設會戰略班長孫映萊（손영래）強調，新冠口服藥物將視症狀演變來決定是否投藥，並不會依已接種疫苗、未接種疫苗去做區分，反而未接種者演變為重症的機率更高，因此更有機會優先服藥；而所有新冠口服藥物均為政府提供，患者無須負擔任何費用，且不會要求未接種疫苗者負擔費用。

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