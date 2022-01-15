輝瑞口服藥昨日已簽約！首批逾萬份最快3月前抵台

記者張乃文／綜合報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前透露，輝瑞口服藥採購案已與藥廠進入最後的談判階段。而最新消息指出，昨天已經簽訂採購合約，首批最快於3月前抵台。

▲輝瑞藥廠研發的新冠口服藥物「Paxlovid」。（圖／路透社）

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據《中央社》引述相關人士指出，台灣和輝瑞昨日已簽訂採購合約，預計採購超過一萬人份用藥，首批最快3月前抵台。食藥署今日上午召開專家會議審查輝瑞口服藥緊急使用授權，指揮中心預計下午公布審查結果。

輝瑞新冠口服藥「Paxlovid」在去年底前取得美國政府授權，讓12歲以上高風險族群的病人服用，成為全美首款可在家使用的COVID-19藥物。療程設計是在病患病徵開始出現時展開，在臨床實驗中對緩和重症病患的症狀具有相當高的效果。

Paxlovid能幫助確診患者避免發展成重症，在不必送醫的情況下於家中進行治療。輝瑞的研究結果顯示，超過2200名病情可能惡化的高風險患者，在出現症狀的3天服用此款藥物，住院或死亡的風險比只服用安慰劑大幅降低了89％，若在5天內服用則可減少88％。

陳時中去年在立院被問及新冠口服藥採購進度時表示，輝瑞抗病毒藥物有請藥廠和專家說明，目前看起來研究數據不錯，會考慮購買，上周則透露已進入最後談判階段，待提供數量談妥，就能拍板定案。