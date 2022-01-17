最新聲望！盧秀燕無懼綠營狂攻　民調逆勢成長3%

▲盧秀燕專注防疫工作。（圖／台中市政府提供）

記者徐政璿／台北報導

根據最新「全國政治人物聲望調查」，滿意度前3名為新北市長侯友宜、衛福部長陳時中、台北市長柯文哲。排第8名的台中市長盧秀燕，從區域分析交叉比對發現，在「中彰投」的滿意度從55％上升到58％。

TVBS今（17）日公布「全國政治人物聲望調查」，將主要政黨領袖、總統、副總統、行政院長、立法院長及六都市長列為調查目標，探詢全國民眾對這些政治領袖的滿意度。

第一名到第十三名，分別為侯友宜、陳時中、柯文哲、陳其邁、鄭文燦、黃偉哲、蔡英文、盧秀燕、蘇貞昌、賴清德、游錫堃、馬英九、朱立倫。

從中二補選開始，民進黨連日打顏寬恒，並攻擊盧秀燕。不過，從區域分析交叉比對發現，「中彰投」對盧秀燕的滿意度反而成長了3%（55％上升到58％）。地方人士分析，這可能代表盧秀燕全力投入的防疫和市政工作，基本功仍然扎實。

藍營人士則分析，民調結果，凸顯台灣3個政治現況。其一是綠營氣勢大漲，受四大公投與中二立委補選政治動員影響，綠營政治領袖的滿意普遍是上升或持平；其二是民眾普遍對疫情防控不滿意，隨著年初桃園爆發新一波桃機Omicron群聚事件，至今仍在蔓延，導致民眾對衛福部長陳時中與桃園市長鄭文燦的滿意度下滑9％與4%。

第三是民眾黨主席、台北市長柯文哲的政治滿意度逐步回溫，柯過去是台灣政壇紅人，但在連任台北市長後，分隔藍綠、創立民眾黨，試圖要走出一條自己的路，民眾黨幾次投入選戰不理想，也導致柯文哲的滿意度在2020年8月下滑到最低的32％。

不過，隨著疫情爆發，柯文哲的醫師背景再度讓他掌握大量曝光，滿意度回升到48％，雖仍低於侯友宜的70％，但已經高於鄭文燦的46％與賴清德的38％。藍營人士認為，2024大選藍綠白的競爭關係已經正式開打。