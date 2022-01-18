滿意度7成！超越陳時中、柯文哲　侯友宜：民調都是一時的

記者楊蕓／新北報導

九合一選戰2022年底登場，根據TVBS最新民調，在中二補選過後，新北市長侯友宜以滿意度70%奪下第一，侯18日上午視察長者接種疫苗情形受訪時回應，「民調都是一時的」，現階段最重要的是把防疫做好，做不好的地方要虛心的接受、不斷改進，讓市政進步。

▲侯友宜視察COVID-19疫苗接種動線，感謝醫護人員辛勞及關懷長者接種情形。（圖／新北衛生局提供）

TVBS在中二立委補選後進行政治人物聲望調查，調查結果出爐，侯友宜奪下第一、第二名衛福部長陳時中、第三名台北市長柯文哲、第四名高雄市長陳其邁、第五名桃園市長鄭文燦、第六名台南市長黃偉哲、第七名總統蔡英文、第八名台中市長盧秀燕、第九名行政院長蘇貞昌、第十名副總統賴清德、第十一名立法院長游錫堃、第十二名前總統馬英九、第十三名國民黨主席朱立倫。

侯友宜民調再奪第一，超越陳時中、柯文哲。對此，侯友宜表示，其實民調不管高跟低都有一些值得改進的地方，現階段最重要的工作是把防疫做好，民調都是一時的，每天務實的做好每一件事、腳踏實地把該扮演的角色、份內的工作做好，做的不好的地方要虛心的接受、不斷的改進，讓新北市的市政能夠進步，這才是他最關心的。