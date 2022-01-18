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LIVE／亞東醫院普篩5千人　侯友宜最新說明

記者徐政璿／台北報導

新北市17日新增2名本土病例，其中1例為30多歲亞東醫院護理師（案17967），亞東醫院17日、18日也針對全院5000多人普篩。新北市長侯友宜18日上午8時50分視察板橋第一運動場疫苗接種動線，並於9時5分接受媒體聯訪，說明疫情最新進度。

根據新北市衛生局說明，亞東醫院護理師為案17967，女性，1/11接種第3劑疫苗，出現不適症狀，1/12醫院定期採檢，唾液PCR陰性，1/15有咳嗽不適症狀，快篩陰性，晚間持續不適至醫院採檢，快篩陽性、PCR陽性、CT值21.5，收治專責病房隔離治療。

衛生局接獲通報立即展開疫調匡列及清消等防疫作為，匡列接觸者共79人（含4名同住家人、4名朋友、71名病房醫護及病患），採檢結果全部陰性，會持續配合職場疫調釐清感染源。

亞東醫院表示，該名護理師警覺性高，1月15日晚間6點左右在家進行快篩，結果為陽性後立即通報，並送急診採檢、治療，沒有再返回工作崗位，相關疫調與匡列資訊，以中央流行疫情指揮中心公布為準，院方不便透露。

亞東醫院指出，1月12日已針對全院人員進行普篩，結果均為陰性，為確保院區安全，預計今天、明天再針對全院5000多人普篩，包含醫護、行政或清潔等人員。

▲▼侯友宜視察校園疫苗護照。（圖／記者許靖騏攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

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