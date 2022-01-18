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新北長者第三劑疫苗「打氣踴躍」　首日4萬人接種

▲▼侯友宜視察COVID-19疫苗接種動線，感謝醫護人員辛勞及關懷長者接種情形。（圖／新北衛生局提供）

▲侯友宜視察COVID-19疫苗接種動線，感謝醫護人員辛勞及關懷長者接種情形。（圖／新北衛生局提供，以下皆同）

記者楊蕓／新北報導

新北市65歲以上長者第三劑疫苗，17日起分齡、分區、分時段開打，新北市長侯友宜今（18）日前往板橋第一運動場關心長者接種情形，他表示，新北有44萬7千名65歲以上長者，透過區公所、里長通知安排於17日至28日期間完成接種，而目前長輩施打非常踴躍，昨天有4萬名長輩出來接種第三劑。

新北市規劃18處中大型社區接種站、長者分區分里分時段接種、合約醫療院所門診、專案接種等4大多元方式便利民眾安心接種，自1月17日至23日也配合中央1922疫苗預約平台開放20萬6千人服務量能，讓民眾可預約莫德納、BNT、AZ及高端等4種疫苗接種。

▲▼侯友宜視察COVID-19疫苗接種動線，感謝醫護人員辛勞及關懷長者接種情形。（圖／新北衛生局提供）

侯友宜指出，中央宣布第三劑間隔時間從5個月縮短為12週，新北市符合接種資格民眾瞬間暴增近10倍，達128萬多人，這對醫護人員、民政、衛政團隊來說是非常大的挑戰。新北市規劃雙軌接種服務，民眾除了透過中央預約平台預約接種外，針對全市44萬7千名65歲以上長者，透過區公所、里長通知安排於1月17日至1月28日期間完成接種，提醒長者依區公所安排的時段至現場接種即可，以免等候時間過久。

侯友宜受訪時表示，目前長輩施打非常踴躍，新北昨天總共接種7萬劑，有4萬名長輩出來接種第三劑。目前新北市第一劑疫苗施打率已達8成2，第二劑7成6、第三劑現在正在衝，希望一天打7萬劑的量，快速提高第三劑的覆蓋率。

衛生局表示，第19期中央疫苗預約平台開放約有20萬6千人服務量能，不論莫德納、BNT、AZ及高端疫苗，預約率皆100%，若未預約到的民眾，亦可查詢或電話預約各合約醫療院所之新冠疫苗門診。

▲▼侯友宜視察COVID-19疫苗接種動線，感謝醫護人員辛勞及關懷長者接種情形。（圖／新北衛生局提供）

接續第20期中央疫苗預約平台於1月18日至22日開放18歲以上接種2劑且滿12週民眾分流預約，接種時間為1月24至30日，新北市積極配合中央配賦疫苗規劃醫療服務量能及多元管道方式便利民眾完成接種。

衛生局表示，完整接種兩劑疫苗滿12週才符合第三劑接種資格，為便利民眾計算，特別製作了第三劑接種日期對照表供查詢，提醒預約成功民眾，確認接種地點，備妥健保卡及第2劑以上攜帶小黃卡，依照預約的時段前往施打，以避免人潮擁擠及群聚，現場等待時，請全程戴口罩及保持社交距離。

▲▼侯友宜視察COVID-19疫苗接種動線，感謝醫護人員辛勞及關懷長者接種情形。（圖／新北衛生局提供）

▲▼第三劑疫苗施打時間表。（圖／新北市府提供）

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