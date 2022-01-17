快訊／學測21日登場碰上疫情升溫　蘇貞昌下令「採最高規格防疫」

▲行政院長蘇貞昌上午召開擴大防疫會議。（圖／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌17日召開擴大防疫會議時，針對1月21日將舉行的大學學測表示，教育部及指揮中心要密切聯繫並緊密配合，透過考場與試場的防疫與分流規劃，務必採取最高規格的防疫措施，保護考生並使其能夠順利應考。

在上午的擴大防疫會議上，中央疫情指揮中心向蘇貞昌表示，全球疫情受Omicron株傳播影響續創新高，鄰近之亞太多國病例亦迅速增加，許多國家醫療量能因此瀕臨滿載，預期國際疫情仍會上升。

在國內本土疫情方面，指揮中心指出，機場疫情所衍生之銀行、餐廳、工廠及校園傳播，造成周邊社區疫情傳播風險上升，建議除應嚴守邊境，落實檢疫作為外，需再提升疫苗覆蓋率，加強通報及採檢與病例追蹤管制，落實實聯制與高風險場域管理，並加速醫療整備。

此外，在疫苗接種進度部分，指揮中心表示，目前國內疫苗接種人口涵蓋率第一劑為80.68%、第二劑為72.27%、基礎加強劑為0.3%、追加劑為6.66%，已施打約3,737萬人次，其中12-17歲已接種第二劑的學生，截至1月16日止約為82.7萬人次，年齡層戶籍人口接種率為70.6%。

指揮中心強調，除地方政府或醫療院所本身的預約系統外，中央Covid-19疫苗預約系統已於上週重新啟動，今日開始進行第19期的施打，明（18）日開始第20期的預約，希望預約系統的重啟能使施打作業更為順利。

對於近日相關防疫作為，蘇貞昌表示，國門是防疫最辛苦也是最重要的地方，有關指揮中心日前公布並已開始執行的長途航班入境檢疫新制，感謝交通部民航局以及機場公司的全力配合，才能夠透過空間及動線的規劃在短時間內執行各長程航班的篩檢並持續順利進行，請指揮中心與民航局持續精進相關作為，加速檢疫流程以減少返鄉國人的等待時間。

蘇貞昌表示，感謝指揮中心調度妥適，目前醫療量能以及疫苗種類及數量皆尚屬充裕，而國內疫情近日傳播事件目前雖在可追蹤範圍內，惟農曆年節將至，絕不能掉以輕心，請國人務必遵守防疫規範，既是保護自己也是保護家人。

至於1月21日即將舉行的大學學測，蘇貞昌則要求教育部及指揮中心密切聯繫並緊密配合，透過考場與試場的防疫與分流規劃，務必採取最高規格的防疫措施，保護考生並使其能夠順利應考。

另外，在賣場、超市、市場、觀光旅遊景點、休息站、服務區以及大眾交通工具等地點，蘇貞昌也呼籲，務必要做好實聯制、體溫量測以及人流進出管制，而對於相關場域的清潔消毒措施，也建議採取一次性或拋棄性的清潔用品，利用資源的有效配置來減少並降低接觸的風險。

最後，有關近日銀行行員染疫事件，蘇貞昌說，除財政部已通令各公股行庫加強遵守防疫措施外，也感謝金管會持續協助提升金融業相關從業人員的疫苗施打比率；至於過年期間國人將有大量的換鈔需求，他則請財政部、金管會以及交通部等針對相關防疫規範及作業程序再進行盤點，務必確實做到鈔券更換及再流通的相關清潔消毒措施，以保護臨櫃客戶及第一線員工。