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快訊／亞太疫情升溫　指揮中心建議蘇貞昌6措施「加速醫療整備」

▲▼行政院長蘇貞昌召開擴大防疫會議。（圖／行政院提供）

▲行政院長蘇貞昌召開擴大防疫會議。（資料照／行政院提供）

記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌17日召開擴大防疫會議，疫情指揮中心在會中指出，全球疫情受Omicron株傳播影響續創新高，鄰近亞太多國病例迅速增加，許多國家醫療量能瀕臨滿載，預期國際疫情仍會上升；因此，國內防疫作為上建議採取六項措施，包括：嚴守邊境、落實檢疫作為、需再提升疫苗覆蓋率、加強通報及採檢與病例追蹤管制、落實實聯制與高風險場域管理、加速醫療整備。

在上午的擴大防疫會議上，中央疫情指揮中心向蘇貞昌表示，全球疫情受Omicron株傳播影響續創新高，鄰近之亞太多國病例亦迅速增加，許多國家醫療量能因此瀕臨滿載，預期國際疫情仍會上升。

在國內本土疫情方面，指揮中心指出，機場疫情所衍生之銀行、餐廳、工廠及校園傳播，造成周邊社區疫情傳播風險上升，建議除應嚴守邊境，落實檢疫作為外，需再提升疫苗覆蓋率，加強通報及採檢與病例追蹤管制，落實實聯制與高風險場域管理，並加速醫療整備。

此外，在疫苗接種進度部分，指揮中心表示，目前國內疫苗接種人口涵蓋率第一劑為80.68%、第二劑為72.27%、基礎加強劑為0.3%、追加劑為6.66%，已施打約3,737萬人次，其中12-17歲已接種第二劑的學生，截至1月16日止約為82.7萬人次，年齡層戶籍人口接種率為70.6%。

指揮中心強調，除地方政府或醫療院所本身的預約系統外，中央Covid-19疫苗預約系統已於上週重新啟動，今日開始進行第19期的施打，明（18）日開始第20期的預約，希望預約系統的重啟能使施打作業更為順利。

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