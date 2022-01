蘇貞昌任期破紀錄！　柯建銘千字文讚：最有魄力、執行力的政壇艾科卡

▲行政院長蘇貞昌上任1557天,在任時間最長的閣揆。(資料照/記者李毓康攝)



政治中心/綜合報導

行政院長蘇貞昌在1月14日這天,總任期達1577天、4.3年的時間,為總統民選後,在任時間最長的閣揆。對此,民進黨立院黨團總召柯建銘透過臉書發表千字文向蘇貞昌致敬,大讚「一位施政最有魄力、執行力的政壇艾科卡,卻讓台灣所有政治預言家失業!」

柯建銘表示,1993國會全面改選,他成為立院最菜的菜鳥,隔屆(1996),卻迎來了大前輩,演講台上的蘇貞昌,變為同事,不勝惶恐,故特別投緣,1997年與顏錦福前立委陪同他登記參選台北縣長,「最感念與感謝是他當主席期間 2012~2014關鍵時刻,絕不切割」,我們共同走過,以小搏大,對抗馬政府,捍衛台灣價值與民主。

柯建銘相當感念蘇貞昌,在他最沮喪,落寞時,說出最有智慧的話鼓勵他:「總召,越困難時,越不能生氣、動氣,凡事最後一個笑才是笑,但笑不能寫在臉上」,至理政治哲學,大哉!

至於為何稱呼蘇貞昌為政治「艾科卡」讓所有的政治預言家失業?」柯建銘說,他是用他一生一命,不忘初衷的從政,不計私利計天下利,起起伏伏,跌跌撞撞所領悟的。

柯建銘臉書全文:



【一位施政最有魄力、執行力的政壇艾科卡,卻讓台灣所有政治預言家失業!- 蘇貞昌 院長】

「我常言」

什麼是政治?政治有其高度複雜、難以預測,看不懂的才是政治,大家都看得懂的,就不是政治!其實,凡事過往,皆為序章,就這麼簡單。

「為什麼?」

事實上,從政者最期待,百年難得的選戰是什麼?是讓所有人看壞、酸言、詛咒,但卻既關注又聚焦的懸崖決戰,這是戰士一生渴求的絕妙好局,能創造逆轉勝的最大價值。

「一、2014林智堅市長的百日戰爭」

那年選前最後一刻,蔡仁堅突提出要以無黨籍參選,我力主非換人不可,林智堅時任新竹市黨部主委(39歲),但政治經驗豐富已13年,雖市議員第一屆,可一搏,自動請「英」,我告訴他這不是選交待的,選健康的,是要選贏的,用過河卒子的精神,如果輸了,隔年(2015)立委我就讓他選,我退出政壇,告老還鄉,閉門謝客,智堅紅著眼說「我來承擔」。那一刻是我一輩子不會忘記的景象,結果險勝1014票。

「二、2015我返鄉參選,雖是DPP立委最後一批提名」

大家都知道蔡主席篤定當選,我預測贏300萬票,沒有人敢如此樂觀,但「總統會贏,總召不一定贏」,這是全國共識,絕妙好局卻如此出現了,這是我一生期待的戰場,「挑戰困難,就是一種價值」、「大局承擔」、「小英在國會最堅強的後盾」,是競選總部的信念,所有助選人員皆朗朗上口,將士用命,拚戰到底,這讓所有朋友,支持者集體「危機感」,競選總部成立,來了2萬人,擠爆宛如總統選戰,士氣如虹,非贏不可!

最感謝的是 吳念真 新店 錄音助選,及最後一場造勢晚會, 陳菊(花媽) 院長,聲嘶力竭,沙啞喊出「不要讓總召孤單」,姚立明 講完後,90度為我向新竹鄉親鞠躬拜託,全場動容,只差累崩,感謝鄉親的支持,最後我們贏了1萬票,讓親快仇疼。

「三、 林靜儀醫師 溫柔堅定新中二 中二選戰亦復如此」

所有人都緊張,全心投入,全國矚目,此役是台灣政治分水嶺之戰,終結黑金,終極之戰,是一種價值的選擇,結果台灣民主的天際線改變了,國家的軸線翻轉了,靜儀贏了,贏得票數出乎意料之高。

【以上三例,皆要有感恩的心,是上帝的恩典】

「其實蘇院長一生打過很多政治經典之戰」

「也喊出很多經典選舉口號」

「他是懂得「敗」的價值、「退」的價值及意義」

1981年戒嚴、黨外時期,參選第7屆省議員:

抨擊南北發展不均,提出「人說「好酒沉甕底」,屏東人「跨尾包衰」?」

省議員期間砲火猛烈,與 游錫堃 院長,謝三生合稱「省議會三劍客」

1985年與14位黨外議員為推動省長民選,省府組織合法化,集體請辭。

1985年再度參選第八屆省議員,喊出「衝南衝北蘇貞昌,衝官衝府為屏東」

1985年,民主進步黨 創黨18人小組成員之一。

「歷史來到1989年」

這一年天安門事件、柏林圍牆倒了、波羅的海之路,世界大變局,民主化浪潮席捲全球。適逢DPP成立後,解嚴後最關鍵選戰,尤清當選台北縣長,蘇院長當選屏東縣長,范振宗當選新竹縣長。

「我與蘇院長相遇、相知、相惜之緣」

政治的際遇是有其歷史的偶然或必然?何其有幸的歷史際遇,我能與蘇院長展開至今20多年的並肩作戰,成正港戰友,其實也超乎我可能得想像,是緣?是天意?

「來自半世紀前戒嚴時期的黨外運動」

1971年,半世紀前,我考上中山醫學大學牙醫學系時,醉心反對運動,是瘋狂的支持者,天天看黨外雜誌、禁書,追逐著每一場演講會,勤走街頭,疏於課業,是蘇院長的超級粉絲。每看到蘇院長口才、機鋒風靡全場,獨步全台,在台下拍手叫好,拍到手紅腫的充實感!

「豈料在立院竟成同事」

1993國會全面改選,我走入完全陌生的未來職場立法院,成為立院最菜的菜鳥,隔屆(1996),卻迎來了大前輩,演講台上的蘇貞昌,變為同事,不勝惶恐,故特別投緣,1997年他首次參選台北縣長,我有幸與顏錦福前立委,二人陪同登記參選。

「最感念與感謝是他當主席期間 2012~2014關鍵時刻,絕不切割」

我們共同走過,以小搏大,對抗馬政府,捍衛台灣價值與民主。

首戰「2012美牛事件」,逼馬待國際標準Codex出來才開放,蘇院長與我,喊出口號:「雖在野,也不能一直站在美國的對立面」,再修食品安全管理法。

反媒體壟斷運動、反核、反江宜樺詐術核四公投。

9月6日政爭,蘇院長喊出「這不是鬥爭,什麼才是鬥爭」。

太陽花反服貿學運:記者會蘇院長向馬叫陣,嚴防馬動員警察清場,敬告「用耳朵聽,不可動手打,暴政亡於施暴時」。

林義雄 前主席絕食靜坐,蘇入府與馬對話,直搗黃龍,最後逼出核四封存。

會計法修正案:這是我總召任內最飽受攻擊抹黑時刻,蘇喊出「解決歷史共業」。

挑戰馬政府最困難時刻,一戰接一戰,我們共同走過,何其刻骨銘心,他在關鍵時刻絕不切割,沒有他力挺到底,耳提面命,我是過不了的。

【蘇 help me make it through the trouble !】

最要感念他在我最沮喪,落寞時,他說出最有智慧的話鼓勵我:「總召,越困難時,越不能生氣、動氣,凡事最後一個笑才是笑,但笑不能寫在臉上」,至理政治哲學,大哉!

「最後回到,我為什麼說他是政治「艾科卡」,讓所有的政治預言家失業?」

他是用他一生一命,不忘初衷的從政,不計私利計天下利,起起伏伏,跌跌撞撞所領悟的。

2018年,DPP敗選,2019.1.14臨危授命,受蔡英文 Tsai Ing-wen 總統延攬再任閣揆,攜手合作,讓國家軸線再翻轉,政績超越(大家耳熟能詳)。

但政治流言不斷,太多奇人、大師、企業界,各行各業朋友,常問我、甚至提點我,2020換人,再來就是公投後絕對換院長,言之鑿鑿,因為你只是立院長工、孤鳥,你不知道的事很多,一時間我甚至懷疑我是局外人,路人甲路人乙,【難道台灣還有另一個「柯總召」?「我不是我的我」?總預算還沒過,還有臨時會,蘇院長做錯什麼事?要換,誰會比他強?百思不得其解?】

【這不是千古之謎,說穿了,是政界的艾科卡,讓所有政治預言家,全部失業而已,搏君一燦!】

謹以本文,在蘇院長就任三周年,向最久任的閣揆(1157天)致敬!