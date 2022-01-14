蘇貞昌任期破紀錄！　柯建銘千字文讚：最有魄力、執行力的政壇艾科卡

▲行政院長蘇貞昌上任1557天，在任時間最長的閣揆。（資料照／記者李毓康攝）



政治中心／綜合報導

行政院長蘇貞昌在1月14日這天，總任期達1577天、4.3年的時間，為總統民選後，在任時間最長的閣揆。對此，民進黨立院黨團總召柯建銘透過臉書發表千字文向蘇貞昌致敬，大讚「一位施政最有魄力、執行力的政壇艾科卡，卻讓台灣所有政治預言家失業！」

柯建銘表示，1993國會全面改選，他成為立院最菜的菜鳥，隔屆（1996），卻迎來了大前輩，演講台上的蘇貞昌，變為同事，不勝惶恐，故特別投緣，1997年與顏錦福前立委陪同他登記參選台北縣長，「最感念與感謝是他當主席期間 2012~2014關鍵時刻，絕不切割」，我們共同走過，以小搏大，對抗馬政府，捍衛台灣價值與民主。

柯建銘相當感念蘇貞昌，在他最沮喪，落寞時，說出最有智慧的話鼓勵他：「總召，越困難時，越不能生氣、動氣，凡事最後一個笑才是笑，但笑不能寫在臉上」，至理政治哲學，大哉！

至於為何稱呼蘇貞昌為政治「艾科卡」讓所有的政治預言家失業？」柯建銘說，他是用他一生一命，不忘初衷的從政，不計私利計天下利，起起伏伏，跌跌撞撞所領悟的。

柯建銘臉書全文：



【一位施政最有魄力、執行力的政壇艾科卡，卻讓台灣所有政治預言家失業！－ 蘇貞昌 院長】

「我常言」

什麼是政治？政治有其高度複雜、難以預測，看不懂的才是政治，大家都看得懂的，就不是政治！其實，凡事過往，皆為序章，就這麼簡單。

「為什麼？」

事實上，從政者最期待，百年難得的選戰是什麼？是讓所有人看壞、酸言、詛咒，但卻既關注又聚焦的懸崖決戰，這是戰士一生渴求的絕妙好局，能創造逆轉勝的最大價值。

「一、2014林智堅市長的百日戰爭」

那年選前最後一刻，蔡仁堅突提出要以無黨籍參選，我力主非換人不可，林智堅時任新竹市黨部主委（39歲），但政治經驗豐富已13年，雖市議員第一屆，可一搏，自動請「英」，我告訴他這不是選交待的，選健康的，是要選贏的，用過河卒子的精神，如果輸了，隔年（2015）立委我就讓他選，我退出政壇，告老還鄉，閉門謝客，智堅紅著眼說「我來承擔」。那一刻是我一輩子不會忘記的景象，結果險勝1014票。

「二、2015我返鄉參選，雖是DPP立委最後一批提名」

大家都知道蔡主席篤定當選，我預測贏300萬票，沒有人敢如此樂觀，但「總統會贏，總召不一定贏」，這是全國共識，絕妙好局卻如此出現了，這是我一生期待的戰場，「挑戰困難，就是一種價值」、「大局承擔」、「小英在國會最堅強的後盾」，是競選總部的信念，所有助選人員皆朗朗上口，將士用命，拚戰到底，這讓所有朋友，支持者集體「危機感」，競選總部成立，來了2萬人，擠爆宛如總統選戰，士氣如虹，非贏不可！

最感謝的是 吳念真 新店 錄音助選，及最後一場造勢晚會， 陳菊(花媽) 院長，聲嘶力竭，沙啞喊出「不要讓總召孤單」，姚立明 講完後，90度為我向新竹鄉親鞠躬拜託，全場動容，只差累崩，感謝鄉親的支持，最後我們贏了1萬票，讓親快仇疼。

「三、 林靜儀醫師 溫柔堅定新中二 中二選戰亦復如此」

所有人都緊張，全心投入，全國矚目，此役是台灣政治分水嶺之戰，終結黑金，終極之戰，是一種價值的選擇，結果台灣民主的天際線改變了，國家的軸線翻轉了，靜儀贏了，贏得票數出乎意料之高。

【以上三例，皆要有感恩的心，是上帝的恩典】

「其實蘇院長一生打過很多政治經典之戰」

「也喊出很多經典選舉口號」

「他是懂得「敗」的價值、「退」的價值及意義」

1981年戒嚴、黨外時期，參選第7屆省議員：

抨擊南北發展不均，提出「人說「好酒沉甕底」，屏東人「跨尾包衰」？」

省議員期間砲火猛烈，與 游錫堃 院長，謝三生合稱「省議會三劍客」

1985年與14位黨外議員為推動省長民選，省府組織合法化，集體請辭。

1985年再度參選第八屆省議員，喊出「衝南衝北蘇貞昌，衝官衝府為屏東」

1985年，民主進步黨 創黨18人小組成員之一。

「歷史來到1989年」

這一年天安門事件、柏林圍牆倒了、波羅的海之路，世界大變局，民主化浪潮席捲全球。適逢DPP成立後，解嚴後最關鍵選戰，尤清當選台北縣長，蘇院長當選屏東縣長，范振宗當選新竹縣長。

「我與蘇院長相遇、相知、相惜之緣」

政治的際遇是有其歷史的偶然或必然？何其有幸的歷史際遇，我能與蘇院長展開至今20多年的並肩作戰，成正港戰友，其實也超乎我可能得想像，是緣？是天意？

「來自半世紀前戒嚴時期的黨外運動」

1971年，半世紀前，我考上中山醫學大學牙醫學系時，醉心反對運動，是瘋狂的支持者，天天看黨外雜誌、禁書，追逐著每一場演講會，勤走街頭，疏於課業，是蘇院長的超級粉絲。每看到蘇院長口才、機鋒風靡全場，獨步全台，在台下拍手叫好，拍到手紅腫的充實感！

「豈料在立院竟成同事」

1993國會全面改選，我走入完全陌生的未來職場立法院，成為立院最菜的菜鳥，隔屆（1996），卻迎來了大前輩，演講台上的蘇貞昌，變為同事，不勝惶恐，故特別投緣，1997年他首次參選台北縣長，我有幸與顏錦福前立委，二人陪同登記參選。

「最感念與感謝是他當主席期間 2012~2014關鍵時刻，絕不切割」

我們共同走過，以小搏大，對抗馬政府，捍衛台灣價值與民主。

首戰「2012美牛事件」，逼馬待國際標準Codex出來才開放，蘇院長與我，喊出口號：「雖在野，也不能一直站在美國的對立面」，再修食品安全管理法。

反媒體壟斷運動、反核、反江宜樺詐術核四公投。

9月6日政爭，蘇院長喊出「這不是鬥爭，什麼才是鬥爭」。

太陽花反服貿學運：記者會蘇院長向馬叫陣，嚴防馬動員警察清場，敬告「用耳朵聽，不可動手打，暴政亡於施暴時」。

林義雄 前主席絕食靜坐，蘇入府與馬對話，直搗黃龍，最後逼出核四封存。

會計法修正案：這是我總召任內最飽受攻擊抹黑時刻，蘇喊出「解決歷史共業」。

挑戰馬政府最困難時刻，一戰接一戰，我們共同走過，何其刻骨銘心，他在關鍵時刻絕不切割，沒有他力挺到底，耳提面命，我是過不了的。

【蘇 help me make it through the trouble ！】

最要感念他在我最沮喪，落寞時，他說出最有智慧的話鼓勵我：「總召，越困難時，越不能生氣、動氣，凡事最後一個笑才是笑，但笑不能寫在臉上」，至理政治哲學，大哉！

「最後回到，我為什麼說他是政治「艾科卡」，讓所有的政治預言家失業？」

他是用他一生一命，不忘初衷的從政，不計私利計天下利，起起伏伏，跌跌撞撞所領悟的。

2018年，DPP敗選，2019.1.14臨危授命，受蔡英文 Tsai Ing-wen 總統延攬再任閣揆，攜手合作，讓國家軸線再翻轉，政績超越（大家耳熟能詳）。

但政治流言不斷，太多奇人、大師、企業界，各行各業朋友，常問我、甚至提點我，2020換人，再來就是公投後絕對換院長，言之鑿鑿，因為你只是立院長工、孤鳥，你不知道的事很多，一時間我甚至懷疑我是局外人，路人甲路人乙，【難道台灣還有另一個「柯總召」？「我不是我的我」？總預算還沒過，還有臨時會，蘇院長做錯什麼事？要換，誰會比他強？百思不得其解？】

【這不是千古之謎，說穿了，是政界的艾科卡，讓所有政治預言家，全部失業而已，搏君一燦！】

謹以本文，在蘇院長就任三周年，向最久任的閣揆（1157天）致敬！