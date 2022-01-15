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蘇貞昌就任三周年「五大事蹟」出爐　鄭麗文諷：別一言不合就震怒

▲行政院長蘇貞昌於公投開票後召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

行政院長蘇貞昌就任滿三周年，是在任時間最長的閣揆，打破過去紀錄。不過，國民黨立委鄭麗文給他的評價是「有待加強」，並列出就任成績單看看這幾年「衝衝衝到底衝去哪？」

鄭麗文在臉書列出五點蘇貞昌的就任成績單，還有總結他「無自知之明、推卸、千錯萬錯都是別人的錯」，完全都是扣分。

1.2020年5月，蘇貞昌視察高雄榮民總醫院屏東分院進度時，質疑醫院院長「連車位幾個都搞不清楚？」，卻不清楚自己有一年都沒有召開治安會報！

2.2020年7月，政府發放三倍券，蘇貞昌買漫畫給孫女，卻被踢爆打了行政院統編，院長回答：「有人多事、多此一舉，還去打什麼統編？」

3.2021年1月，面對萊豬問題，蘇貞昌：「台灣人很聰明的啦，一吃就知道！」

4.2021年6月，面對外界質疑疫苗採購及施打進度，蘇貞昌回應「你買不到雞腿會怪自己？」 

5.2021年8月，視察彰化縣淹水災情時，脫口說出「天公伯很公平，人做得好沒淹、做不好就淹」 

除了上述的事蹟之外，鄭麗文表示，當然不只如此，別以為國人忘記了，「美國連太空人都吃萊豬」「買口罩要排隊，買早餐也是要排隊」「希望大家多講好話，多做好事」「3+11沒有證據是疫情破口」 。

鄭麗文批評，蘇貞昌講不贏就硬拗，獨斷的風格讓人十分頭痛，失言風波也不見他出來道歉任何一次，面對台灣許多爭議，在行政院長身上更看不到解決根本問題的政策！

鄭麗文更諷刺，行政院長還會大吃「震怒丸」，包括到醫院痛批院長搞不清楚停車位數量、到學校責怪教育處不知校內種什麼樹，或者赴機場怒罵關務署檢不出非洲豬瘟；除了震怒，還會上演拔官！當初以治安不佳為由，連拔高雄、台南兩警局局長，卻拔不掉高雄「慶記之都 」惡名，社會安全網持續破洞，駭人刑案、酒駕悲劇不斷發生，也未見蘇貞昌出來正視問題！

鄭麗文說，行政院各項會報都沒開，蘇貞昌還可以就任三年不下台，真是YYDS（意旨永遠的神）！跟蔡英文的施政成績一樣是零分！她呼籲蘇貞昌堅守崗位，不要一言不合就推卸、震怒，光靠嘴巴是不會有政績的！

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