菸防法修法　違法賣電子煙重罰5000萬、吸食者最高罰1萬

記者陳家祥／台北報導

行政院院會13日通過菸害防制相關修法，後續將函請立院審議。此次修法把禁止吸菸年齡提高至未滿20歲，同時也全面禁止電子煙、加味菸等，並嚴格納管加熱菸，違法輸入最高開罰新台幣5000萬元；違法吸食電子煙或未經核可的加熱菸，將開罰2000元至1萬元不等。同時也擴大禁菸場所。

院會結束後，由發言人羅秉成召開記者會轉述院會內容。蘇貞昌在會中表示，菸類產品對國民健康影響極大，電子菸及加熱煙等新興產品出現，極易吸引民眾因好奇接觸使用進而成癮，尤其青少年最為嚴重。

蘇貞昌說，本次煙害防制法的修正，主要強化電子菸、加熱煙等新興產品的管制法源，包括全面禁止電子菸在內等類煙品，也禁止加味煙，提高禁止吸菸年齡至20歲，擴大室內公共產所禁菸並加重罰則等，同時也就符合煙品定義之新類型的菸草產品，如加熱煙等加以規範。

羅秉成也補充，院會今天通過的相關修法，可能無法在立法院臨時會處理，但修法是展現政府態度，也期待下會期能成為優先法案，盡早通過。

衛福部表示，符合菸品定義，未經核可上市的新類型菸草產品，如加熱菸等，或已上市，因業者改變成分或製程等，導致有未知健康風險之虞的菸品，業者應於製造或輸入前，向中央主管機關申請健康風險評估審查，經核定通過後，始得為之。

根據《菸害防制法》草案的第二十六條規定，製造或輸入業者，有下列情形之一者，處新台幣1000萬元以上、5000萬元以下罰鍰，並令其限期改善、回收、銷毀或退運；屆期未改善、回收、銷毀或退 運者，按次處罰。

一、違反第十五條第一項第二款規定，製造、輸入類菸品或其組合元件。二、違反第十五條第一項第三款規定，製造、輸入指定菸品或其必要之組合元件。製造或輸入業者以外之人，有前項各款情形之一者，處新台幣5萬元以上500 萬元以下罰鍰，並令其限期改善、回收、銷毀或退運；屆期未改善、回收、銷毀或退運者，按次處罰。

另外，衛福部國健署長吳昭軍補充，未來如果個人違法吸食電子煙或未經核可的加熱菸，將開罰2000元至1萬元不等。

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