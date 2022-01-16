台東加拿國小作品《斷線》　獲信誼兒童動畫獎特優

▲台東加拿國小獲信誼兒童動畫獎特優。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「第十三屆信誼兒童動畫獎」於15日舉行頒獎典禮，台東縣加拿國小的動畫創作《斷線》，在全國126件兒童動畫參賽作品中，脫穎而出，榮獲得兒童創作組最高榮譽特優獎。

縣長饒慶鈴表示，加拿國小這次創作的動畫作品是以學生自己在與部落裡的生活點滴進行創作，包含因疫情影響停課不停學的作品《斷線》；藉由動畫記錄線上學習有趣的歷程，很開心孩子從做動畫找到學習的樂趣及成就感。另外加拿國小同時也創作學生在部落斜坡騎單車的作品《放我回家》；還有敘說情緒抒發與想像的作品《女孩貝西》。



信誼基金會張杏如董事長表示，「兒童本位」是「信誼兒童動畫獎」的核心價值，今年的作品非常具有「時代性」，從孩子的視角所呈現的世界帶給觀看者滿滿的驚喜和感動。擔任兒童創作組評審的台灣師範大學美術系助理教授江學瀅特別提到《斷線》是精彩的兒童動畫短片創作，使用簡筆造型以及不複雜的畫面結構與動畫，表現動畫的整體風格。劇情內容散發兒童純真質樸氣息，更以幽默劇情面對疫情期間線上授課的學習與生活情境。最重要的是，動畫最後點出貫穿全片的重要電線杆為部落Wifi做清晰的地方，帶動觀眾思考，細節讓人莞爾，內容鋪陳令人感動。



加拿國小指導教師林鳳如說，去年5月全國因疫情停課，偏鄉立即面臨網路斷線問題，因網路設備裝在電線桿上，孩子只能走出家門在院子擺課桌椅盡量貼近，才能順利上課，才決定把這段辛苦又有趣的過程用動畫來紀錄。來自布農族的創作學生邱晨欣說，自己還有2個妹妹，當時上課上到一半斷線，老師還必須跑來家中解決；另一名學生黃珮瑄也說，作品取作《斷線》，不只是網路斷線，還有老師的理智也跟著斷線。



加拿國小陸雅林校長特別感謝校內師長們持續指導並陪伴學生進行動畫創作，也感謝台北教育大學附小的動畫團隊師生在疫情期間，定期線上跨校與加拿國小的學生熱情討論創作方式及分享學習歷程，此外更感謝信誼兒童動畫獎評審群的肯定，看到學生在動畫創作上的潛力及孩子們的努力。加拿國小透過動畫創作開闊了孩子們的視野，見識到了世界級的動畫作品，也讓世界的兒童們有機會認識加拿。