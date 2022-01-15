台東「人間國寶」陳利友妹刺繡展開幕　歡迎民眾前往參觀

▲台東傳統工藝人間國寶陳利友妹刺繡展，1/13至1/27在文化處藝文中心1樓展覽室展出。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府邀請來自太麻里鄉排灣族工藝家、台東首位傳統工藝人間國寶陳利友妹女士，1/13至1/27在文化處藝文中心1樓展覽室，舉辦「人間國寶陳利友妹排灣族Kinavatjesan傳統刺繡展」，並於15日舉辦開幕儀式。縣長饒慶鈴表示，排灣族傳統刺繡工藝師已經非常少，希望透過展覽讓更多人了解排灣族的刺繡文化、神話故事、族群精神，將傳統刺繡技藝延續下去，讓原民文化精神得以留存。

饒慶鈴提到，去年底穿著陳利友妹女士親手縫製的排灣族公主背心，前往台北領取幸福縣市獎，引起許多注目與討論，為了讓更多人看見陳媽媽精湛的刺繡作品，除文化處進行陳媽媽的刺繡技藝保存工作，也特別與台東大學合作舉辦刺繡展。此次共展出超過40件排灣族傳統刺繡創作，8種不同傳統刺繡技法一字排開，揉合部落文化與記憶，展現傳統生活及神話傳說，3套屬於排灣族勇士、公主及貴族的特色服飾，亦有排灣族的傳統圖騰中最具代表的百步蛇刺繡作品，象徵「守護神」含意。

▲台東傳統工藝人間國寶陳利友妹刺繡展，1/13至1/27在文化處藝文中心1樓展覽室展出。（圖／記者楊漢聲翻攝）

由於陳利友妹女士已被文化部列為傳統工藝保存者，接受工藝傳習計畫補助，包括每個月5萬元生活補助、招收2位傳習者(每人每個月1萬5千元)、配置1位行政助理，每個月領2萬4千元津貼，以及相關推廣費用，每年補助上限為165萬元，且目前進行刺繡技藝保存維護的計畫工作，委請專家為陳利友妹的生平史等基本資料建檔、蒐錄傳統刺繡作品、進行刺繡手法的研究分析，並對技藝過程以攝影或文字詳加紀錄，期許東排灣族的傳統刺繡工藝能夠繼續保存、傳承、創新及發揚。

「陳媽媽」陳利友妹女士在導覽時一一介紹作品的由來及創作歷程，饒縣長身上所穿的背心，以排灣族8種刺繡技法織成，背心領口繡有太陽圖案，呈現太麻里「日昇之鄉」美名，另有陶壺、搗小米等傳統圖像，加上勇士、公主及具有保護作用的巫師圖騰等；背面則繡有傳統茅草屋、青年會所及石板等建築，因大王部落曾與卑南族通婚，所以帶有普悠瑪文化的色彩，展現出多元文化與族群交融的豐富社會樣貌，並特別繡上台東縣長饒慶鈴名字表示尊敬。

「陳媽媽」開心地說道，非常感謝縣府與台東大學美產中心合作，看到自己多年作品集結成展覽，在自己的家鄉台東舉辦，內心非常澎湃甚感欣慰。她也強調未來仍會持續致力於傳承刺繡工藝，期許東排灣族的傳統刺繡工藝能繼續保存、傳承及創新。