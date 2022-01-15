台東富山實小全新運動場啟用　提供安全舒適運動環境

▲富山實小舉辦校慶運動會暨運動場啟用典禮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府積極向中央爭取，使用逾40年的台東富山國際教育實驗小學運動場，獲得教育部體育署核定850萬元經費進行改建，台東縣第1個以合成橡膠材質(King Arthur 4)施作打造的跑道，15日由縣長饒慶鈴等貴賓剪綵後正式啟用，饒慶鈴表示，為提供師生與社區民眾安全舒適的運動環境，3年來爭取約3億元經費改善縣內40所學校運動場，培育更多運動健將，讓孩子受到更好的安全防護。

饒慶鈴提到，富山國際教育實驗小學有2件大事，其一就是今天正式啟用的運動場，是台東縣第1個以合成橡膠材質打造的跑道，另一件事就是由於富山實小在國際教育實驗課程相當成功，吸引不少富山村以外學生就讀，各班幾乎額滿，幼兒班也從過去僅9名學生，目前為30名滿額情況。縣府希望持續努力照顧孩子安全的學習環境，也歡迎社區民眾一起來運動，讓新的運動場地發揮最大效益，真正落實「學校社區化、社區學校化」。

富山實小校長廖偉民表示，富山實小長期進行足球和田徑培訓計畫，讓學生在運動中建立自信、獲得學習的成就感，在全縣中小聯運及縣運田徑比賽中也都有很好的成績，相信運動場重新整修完成後，學生在完善的設施中會得到更好的學習成果。

▲活動也邀請貴賓種下代表阿美族原生種的「毛柿」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

富山阿美族刺桐部落居民的生活和海息息相關，因此運動場以水藍色系定調，結合在地自然環境，營造整體空間美學。運動場工程內容包括新式跑道採國際體育賽事認證的合成橡膠材質面層、草地整平、看台重新油漆，打造兼具舒適、安全又美觀的運動場。

富山實小舉辦校慶運動會暨運動場啟用典禮，由富山莿桐部落原舞迎賓、幼兒園律動表演暖場，活動也邀請貴賓種下代表阿美族原生種的「毛柿」，象徵「全民運動、終身運動」的精神，運動會各項比賽項目隨後在新穎安全的場地展開，並同步辦理國際教育課程與教學成果展、環遊世界VR體驗及多元文化親子園遊會。