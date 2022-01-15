全國唯一LLB賽制　第25屆傳福盃全國少棒賽今熱血開打

▲第25屆傳福盃全國少棒賽今熱血開打。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

由台東縣政府主辦，台灣傳福棒球協會協辦「第25屆傳福盃全國少棒暨青少棒錦標賽」，是全國唯一採用LLB（世界少棒聯盟）雙敗淘汰賽制的比賽，1/15-1/24在台東縣棒球村等場地進行，國小28隊及國中16隊總計44支棒球勁旅參加。因應疫情緣故取消開幕典禮，並針對尚未施打疫苗的孩子，主辦單位將提供快篩試劑給各球隊進行快篩，讓球員們能夠安心比賽。

由「棒球素人」洪百基先生創辦的傳福盃棒球賽，以發揚知福惜福精神、重視球員品格教育為特色，今年將邁入第25年。人稱「洪伯伯」的洪百基先生在100年2月過世後，長子洪徐翊與十多年來傳福盃工作夥伴們發起成立「台灣傳福棒球協會」，希望能集結眾人之力，使傳福盃永續經營、妥善傳承，使傳福惜福理念能被更多人認識。

教育處指出，傳福盃棒球賽的創辦人洪百基先生，自84年得知鹿野國小少棒教練余宏開不幸喪生，為延續該校優良傳統，主動從台北開車至學校表達伸出援手，並長期對台東基層棒球贊助與關懷，且於86年起辦理傳福盃棒球賽至今，均以一份關懷台東孩童為出發，不求回饋與名利，不想將自己的名字刊登於媒體上，默默付出，祈求為台東基層棒球隊提供在棒球方面有天份、有潛力的孩童一個優質訓練環境及發展舞台。

▲第25屆傳福盃全國少棒賽今熱血開打。（圖／記者楊漢聲翻攝）

無論台東縣辦理各項基層棒球比賽，或台東縣球隊至外縣市比賽，「洪伯伯」均風塵僕僕、不辭辛苦從台北開車至全國各地為台東縣球隊加油、打氣，似已成為台東縣基層棒球的精神象徵，縣府也於民國92年頒贈洪伯伯榮譽縣民證。

邁入第25個年的傳福盃，是台東地區代表性基層棒球賽事，今年少棒於1月15至18日進行，軟式組12隊都是本縣球隊，硬式組則是廣邀全國16支勁旅，並採用LLB(世界少棒聯盟)雙敗淘汰賽制。傳福盃已成為謝國城盃(LLB)全國賽的前哨戰；另花蓮縣光復國小、新北市新埔國小、高雄市屏山國小都是首次參賽，台東新生、紅葉、豐田、卑南將代表地主出征，本屆賽事在卑南國小、卑南國中、第二棒球場進行。青少棒組將在21至24日在第二棒球場、縣立壘球場、東體、賓賜等場地開戰，地主隊包含卑南、新生、泰源、桃源、賓茂、大王、東體7隊，卑南國中將挑戰衛冕。