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「另一座板塊」　台東美館年度特展10位藝術家展出

▲)台東美術館自即日起至3月13日推出年度特展「另一座板塊」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東美術館自即日起至3月13日推出年度特展「另一座板塊」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東美術館自即日起至3月13日推出年度特展「另一座板塊」，由策展人高森信男（Takamori Nobuo）邀集3國共10位當代藝術家一同展出，並於15日下午3時舉行開幕式，縣長饒慶鈴邀請各界藝術好友蒞臨參觀，一覽精彩的當代藝術實踐，捕捉及思考「台東性」的特質，也能看見各世代對於族群文化的不同想像。

縣長饒慶鈴表示，此展以台灣東部地區及台東所發展的展覽研究，以菲律賓板塊作為象徵，譬喻台灣東部地區不僅人文及自然風貌與西部截然不同之外，從地質學角度來看，亦位處截然不同的陸地之上，探討台東及東部地區的藝術表現形式及作品思考邏輯之中，是否有迥異於西部大城市的概念，可能是某則流傳已久的神話；可能是新一代原住民青年對於自身文化的肯定及困惑；可能是好奇漢人誤入的神聖山林；更可能是國際間的某種共通現象等。

策展人高森信男提及，『台東性』的思考並非將台東視為一個整體，而是允許乘載異質文化結構的可能性。『台東人』是具備主動性，能將來自另一座版塊的文化因子帶至各個異鄉的使者。」 本展即是透過參展藝術家的生命經驗及創作，試圖捕捉「台東性」的特質。

文化處指出，此次展覽自即日起起至3月13日止，在台東美術館免費開放參觀，參展藝術家包含馬來西亞藝術家Hasanul Isyraf Idris、東加藝術家John Vea、台灣藝術家Posak Jodian、吳其育、阮原閩、林書楷、張恩滿、張碩尹、拉勒俄嵐‧巴耷玬（郭悅暘）、歐陽文，作品從錄像、裝置、平面繪畫、攝影等不同媒材回應「另一座板塊」，對於身分、土地的思考，並於每周三上午10:30、每周六、日上午10:30、下午15:00專業定時導覽服務解說。歡迎來到「另一座板塊」，透過游移於故鄉和異鄉間的記憶、疑惑、故事的相互鑲嵌，編織出屬於另一座板塊的鄉愁與神話。

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