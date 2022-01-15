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板橋農會攜手台東太麻里農會　「釋迦」產地鮮貨直銷

▲板橋農會攜手台東太麻里農會 釋迦產地鮮貨直銷。（圖／新北市農業局提供）

▲板橋農會攜手台東太麻里農會，「釋迦」產地鮮貨直銷。（圖／新北市農業局提供）

記者郭世賢／新北報導

板橋區農會與台東縣太麻里地區農會13日於板橋區農會活力超市前廣場舉辦111年度「都會區鳳梨釋迦、大目種釋迦優品果評鑑暨推廣行銷促銷活動」，現場除舉辦釋迦果品評鑑，還有青農展售在地優質農產，歡迎市民朋友年前多加選購，支持國產釋迦。

太麻里地區農會理事長許來助指出，太麻里為全國鳳梨釋迦及大目種釋迦主要生產鄉鎮，種植面積為641.32公頃，生產產量7171公噸。去年中秋節前中國宣布暫停台灣釋迦輸入，台東農民憂心釋迦通路縮減，影響消費量及單價，所幸經台東縣政府輔導、總幹事莊慶輝以及農會同仁的積極推展下，打開鳳梨釋迦通路，如企業認購、與國手郭婞淳拍攝行銷短片等。

板橋區農會理事長郭進源表示，農會定期辦理「農業櫥窗」展售活動，協助全國各地農漁會及青農推廣農特產品，透過都會區消費地與生產地農漁會合作，建立銷售平台，將產地優質農特產品提供給消費者。

農業局長李玟表示，新北市有400萬人口，是全台最大消費地。農業局輔導農會辦理農特產品聯合展售活動，不僅讓農友收益更好，也讓都會區能夠享受到產地直送新鮮高品質農產品。

除農會超市實體通路，市府也積極建立「美味農業得來速」電商品牌，讓消費者線上即可選購新北好茶、青農產品、農再社區好物、萬里蟹、貢寮鮑等新北當季農漁產品。

板橋區農會表示，1月21日至1月28日還有年貨大街，活動期間只要現場或超市內累積消費滿5000元，即送200元超市抵用券，滿1000元可登錄農遊券888元。歡迎民眾踴躍前往採購，支持國產農產品，更多優惠內容可洽板橋區農會超市電話：02-8965-6868分機267、268。

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