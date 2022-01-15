獨／莫德納需求量遠勝高端20倍　中央竟要北市加開高端門診

▲蔡英文、賴清德15日早上追加第三劑高端疫苗。（合併圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，指揮中心日前正式縮短第3劑加強針的施打間隔，並鼓勵民眾接種疫苗，進一步加強抵抗力；而這波的加強針熱潮，又以mRNA製程的莫德納、BNT疫苗最為搶手。但由於AZ、高端疫苗仍有施打需求，為避免出現排擠效應，傳出中央去函台北市政府，要求加開高端疫苗的門診，以利民眾接種。

▲國產高端疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）



莫德納需求量比高端多20倍 北市：開高端門診恐排擠人力

據了解，中央在1月10日發信給北市府，告知有民眾反映接種高端疫苗的合約診所數量不足，且經統計發現北市的數量低於其他五都常設的40到100處，因此要求北市衛生局加開接種高端疫苗的醫療院所，方便民眾前往接種。而針對中央的要求，北市府則計畫在每個行政區指定一間醫院開設高端特別門診。

但市府幕僚指出，以12日、13日、14日的接種數字來看，AZ、高端的接種數，都遠遠少於莫德納與BNT。其中，12日AZ接種65人、莫德納接種2萬735人、高端接種307人、BNT接種2436人；13日AZ接種36人、莫德納接種2萬413人、高端接種1041人、BNT接種4827人；14日AZ接種194人、莫德納接種2萬2208人、高端接種953人、BNT接種5727人。

幕僚表示，從統計數字上可以很明顯看出，AZ、高端兩種疫苗的打氣遠低於莫德納與BNT，且北市境內6家大型的醫院如台大、聯醫系統、新光、榮總等區域級醫院，仍維持有AZ、高端的接種，其他還有小型診所也有提供服務，以登記或是實際接種狀況來看，量能不會不足。

對此，北市府發言人智菡表示，長時間統計觀察，預約高端疫苗及實際要接種的人數，遠遠低於莫德納及BNT，以每日接種數字來看，高端的需求經常在莫德納的1/20以下，有時更低於莫德納的60-70倍以下。

陳智菡說，北市開設各類疫苗接種站皆是「依照各種疫苗需求量來做調配增減」，使供需相符，避免造成醫療人員及量能的浪費。

「尤其現在第3劑疫苗接種需求量最大，中央也建議第3劑應以mRNA為主。」陳智菡認為，中央建議第3劑以mRNA為主，卻又要求各市多開高端接種站，必然壓縮其他疫苗接種站空間與量能，但中央既然已經下令，北市也已媒合12家中大型醫療院所、多家診所加開「高端接種站」。

▲中央宣布第3劑疫苗間隔縮短後，掀起新一波疫苗搶打潮。（圖／記者李毓康攝）



第3劑搶打mRNA疫苗 AZ、高端門診縮減

根據現行的規定，北市衛生局會根據過去疫苗接種狀況，由各合約的醫療院所進行人力評估後回報，藉此估算要安排多少劑量到各地。至於各類疫苗的需求量，則會以3個數據做統計，包括醫院自己的預約系統、北市疫苗預約平台、中央1922平台；其中，1922平台、北市預約平台會由衛生局提供，醫療院所則要將自有系統的掛號情況上報衛生局，統整後再統一進行疫苗的配發。

據了解，疫苗開打至今逾1年，除非是區域級以上的綜合型醫療機構，否則各醫院、診所等，要打哪一類的疫苗幾乎都已經固定，不論民眾想接種哪一類的疫苗，都有一定量能可以服務。

如今疫苗接種進入第3劑階段，目前國際的追加劑接種趨勢，以mRNA疫苗（BNT、莫德納）為首選，腺病毒疫苗（AZ）作為第3劑效果不佳，衛福部長陳時中也建議，前兩劑打AZ者，第三劑就選莫德納、BNT或高端，讓BNT、莫德納等mRNA疫苗變為搶手貨。

據基層醫療人員觀察，由於第3劑追加針以mRNA疫苗的效果較佳，因此國內目前登記狀況確實是以莫德納、BNT疫苗的需求量較高，因此在考量人力成本情況下，有不少中型醫院、診所等，就改以接種BNT、莫德納2種疫苗為主，AZ、高端等則維持最低需求量甚至會直接取消。

這次中央要求增加師打高端的合約院所地點，基層醫護就反問，「真的有這麼多需求嗎？」醫院光是應對新冠肺炎就有疫苗接種、PCR篩檢的業務，過去甚至同時進行流感疫苗施打，更不用說還有既有的醫療照護工作，擔憂中央此一規劃會加重基層人員的負擔。

而總統蔡英文、副總統賴清德15日上午一前一後接種第3劑高端疫苗，對照中央要求北市加開高端疫苗門診，似乎也讓市長柯文哲頗有微詞。對此，陳智菡轉述，「柯市長只說，總統副總統愛護一家私人生技公司的情懷令人感動」。