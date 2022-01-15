顏寬恒敗給林靜儀　柯文哲媽媽：不是好人都會贏「時也命也運也」

▲柯媽媽何瑞英。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北市長柯文哲母親何瑞英曾在中二立委補選倒數4天時，「巧遇」國民黨候選人顏寬恒，受訪時還批評民進黨候選人林靜儀「赤焰焰」，被解讀為柯文哲的「政治算計」，然而顏最後仍敗給林。對此，何瑞英今（15日）表示，不是全部的好人都會贏，是「命也！」另有傳言兩人「巧遇」是由民眾黨媒體總監黃文財牽線，何瑞英則否認，強調不認識黃，也不干涉兒子的事情。

「柯媽媽」何瑞英及柯爸爸4日上午前往沙鹿玉皇宮參拜時，「巧遇」了顏寬恒，雙方不但一起入廟參拜，結束後顏寬恒還說要帶兩人去吃小吃。事後，有部分人士解讀是柯文哲的「政治算計」，更有傳言黃文財居中牽線兩人的會面。

何瑞英15日下午出席台北寧夏夜市千歲宴時，被詢問怎麼看顏寬恒輸給林靜儀？她回應，不是全部的好人都會贏，顏寬恒實實在在、對人禮貌，且講話很溫柔、輕聲細語，所以第一次遇到他，就覺得他是好人。至於會不會覺得顏寬恒沒勝選很可惜？何瑞英說，「時也！命也！運也！」

媒體追問，是否黃文財居中牽線與顏寬恒的巧遇？何瑞英強調，「我不認識他」，自己不會涉入柯文哲的事情，所以沒去過民眾黨部，也沒去過台北市府，就是怕被人說干政。

針對稱讚顏寬恒，柯文哲有說什麼嗎？何瑞英說，沒有，「他哪有空跟我講話」，要跟他講話，就回說「我知道、我知道」。而是否覺得2024顏寬恒會再出來？何表示，「我哪知道，那是他們家的事情。」