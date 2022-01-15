日本現首例Omicron死亡個案！已打2劑輝瑞　患嚴重慢性病

▲ 涉谷街頭的民眾都戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本出現首起Omicron死亡個案，靜岡市一名高齡男子染疫後於11日病逝，死後經基因定序，確認感染Omicron病毒。千葉縣稍早也宣布一起死亡個案，為一名90歲以上婦女，但直接死因為其他疾病。

綜合《時事通信社》、《共同社》報導，靜岡市15日宣布，針對該市一名染疫死亡的高齡男子進行基因定序，確認他感染Omicron變異株，成為日本首例Omicron死亡個案。

靜岡市說明，這名男性11日病逝於該市醫療機關，本身患有嚴重慢性疾病，已接種二劑輝瑞/BNT疫苗，很可能是因潛在疾病惡化而死。

千葉縣也在15日稍晚宣布，一名11日病逝的90歲以上女性經基因定序確認感染Omicron病毒。她患有循環系統慢性疾病，已接種二劑疫苗，出現發燒等症狀，1月上旬住院。

當局明確表示，她的直接死因並非新冠病毒，而是其他疾病，「感染病毒與死因沒有直接關係，但影響病程。」

Omicron病毒導致日本確診數節節攀升，12日單日增加破萬例，短短2天後就在14日達到2萬例。東京都15日通報4651例，為一周前的4倍，也是去年8月底以來，時隔5個月來首度單日超過4500例。大阪15日則通報3692例，創下疫情爆發以來單日新高。

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