爆炸震波曝！舊加油站工地火光閃燃「玻璃全碎」　她驚險逃劫

記者賴文萱／高雄報導

高雄工地傳出爆炸意外！今（14）日上午10點15分，左營區富民路和大順一路的交叉路口空地上進行土壤地下水改善工程，但因操作機械不慎，突然發生爆炸，造成2名人員受傷。從附近住家監視器可以看到，突然出現一陣火光後，玻璃應聲碎一地，30秒前才剛有住戶牽車經過，幸運閃過。

▲高雄工地突然爆炸，附近住戶玻璃全被震碎。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄工地突然爆炸，附近住家玻璃全被震碎。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解，該處工地過去為加油站，今早進行土壤地下水改善工程，不料在施工過程中，挖到一個洞後就突然爆炸。受傷2人一名為約50歲男性、耳鳴、意識清醒，由新莊分隊救護車送醫；另名50歲男性則是耳鳴、鼻子撕裂傷、意識清醒，由中華分隊救護車送醫，2人無生命危險。

▲高雄工地爆炸畫面曝，地上突然出現火光後，玻璃應聲碎一地。（圖／記者吳奕靖翻攝）



▼30秒前才有住戶牽車經過，幸運躲過爆炸波及。（圖／記者吳奕靖翻攝）

從附近住家監視器可以看到，畫面突然出現一陣火光後，玻璃應聲碎一地，而30秒前才剛有住戶牽車經過，幸運閃過。

▲▼高雄工地突然爆炸，附近住戶玻璃全被震碎。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄工地傳爆炸巨響！2人送醫，附近住戶玻璃破居民嚇傻。（圖／記者賴文萱翻攝）

消防隊獲報後緊急到場，初步了解並沒有管路從那邊經過，但先佈水線做防護，灑水降濃度後再詳細勘查了解事發原因。

附近居民一早聽到爆炸聲嚇壞表示，「在凹子底附近聽到一堆救護車聲音」、「剛剛碰了一個很大聲」、「剛才震動大爆炸聲音」、「在附近一百公尺外，應該是工地意外」，「很大聲，超級大聲以為打雷」。