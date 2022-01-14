高雄舊加油站施工爆炸原因曝！勞工局勒令停工　恐罰3至30萬元

記者賴文萱／高雄報導

高雄鼓山區一處舊加油站工地，今（14）日上午10點15分進行土壤地下水改善工程時，突然發生氣爆意外。高雄市勞工局接獲消息後派員赴現場，初步判斷主要事故原因為氧化劑放熱噴濺，已要求施工廠商停工，後續檢查如發現違反職安法令情形，將依法裁罰3~30萬元。

上午10點16分，富民路與大順一路交叉路口正在進行土壤污染整治工程，洪姓及邱姓勞工添加土壤整治氧化劑後，混和攪拌時發生放熱噴濺事故，造成該兩名勞工受傷並即送醫院救治，2人意識清醒皆有耳鳴現象，其中1人鼻樑擦傷。另有一名工人自行前往榮總療傷後已出院。

▲高雄工地突然爆炸，附近住戶玻璃全被震碎。（圖／記者吳奕靖翻攝）

勞工局勞動檢查處接獲消息，立即派員趕往現場，初步研判氧化劑放熱噴濺，可能是此事故原因，已要求施工廠商停工，後續檢查如發現違反職安法令情形，將依法裁罰3~30萬元。

為保障廣大勞工朋友作業安全，勞檢處特別呼籲雇主對於氧化性物質，不得使其接觸促進其分解物質，並不得予以加熱、摩擦或撞擊。

高雄市環保局則表示，該加油站為土壤及地下水污染整治場址，目前採用現地化學氧化工法進行污染改善，氧化工法原理為將氧化藥劑注入地表下，與土壤及地下水中的污染油品接觸反應，進而轉化生成無害的二氧化碳氣體。

由於今天施工人員不慎加入過量氧化劑進行攪拌，因反應過於激烈，反應生成之二氧化碳氣體大量壓縮於土壤孔隙中，隨後瞬間衝出地面引發音爆，其巨大音量及衝擊波導致玻璃破碎人員受傷。現場PID氣體偵測器之測值並無異常，也證實本次事件並非加油站油氣逸散引發之氣爆。

環保局說，現地化學氧化工法其實為常見的土壤地下水整治技術，但執行時須注意加藥量避免引發激烈氧化反應，須由專業整治人員監督執行，環保局也再次提醒各整治業者須確實做好工程管理，將污染改善之環境衝擊降到最低，提供周邊民眾安全舒適的環境。

▲▼高雄工地突然爆炸，附近住家玻璃全被震碎。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄工地傳爆炸巨響！2人送醫，附近住戶玻璃破居民嚇傻。（圖／記者賴文萱翻攝）

消防隊獲報後緊急出動8車17人，消防人員到達現場無發現火煙狀況，使用五用氣體偵測器監測數值為0，為確保安全出水線灑水稀釋，目前已無安全之虞，人車返隊。

附近居民一早聽到爆炸聲嚇壞表示，「在凹子底附近聽到一堆救護車聲音」、「剛剛碰了一個很大聲」、「剛才震動大爆炸聲音」、「在附近一百公尺外，應該是工地意外」，「很大聲，超級大聲以為打雷」。