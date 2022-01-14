快訊／金門發出禁台令！　國中小和幼兒園暫緩赴台灣本島戶外教學

▲金門再祭「禁台令」，禁止國中小學童來到本島教學旅行 。（圖／金門縣政府提供）

記者吳奕靖、林名揚／金門報導



鑑於新冠肺炎COVID-19 omicron變異株疫情嚴峻，金門縣政府教育處幾經衡量，宣布縣府所轄各國中小幼兒園即日起暫緩辧理「赴台校外教學」活動，後續何時再行開放，將視疫情發展而定。



教育處表示，金門縣國中生雖然依照期程安排，大部分人已施打二劑BNT新冠肺炎疫苗，但仍有此許同學或因他種原由而尚未完成施打，又國小幼兒園學生大部分並無新冠肺炎疫苗可供施打，面對疫情明顯是弱勢的一群。且考量金門醫療量能及教育單位照顧學生健康安全為首要工作下，乃宣布本縣的國中小幼兒園學校暫緩辦理「赴台校外教學」。

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但有關學生赴台參加教育部下辦理之各項競賽部分，因事涉學生權益，有的還與升學相關，此類教育處目前同意學校帶領學生參加；其他非教育部下之各項赴台競賽，因較為豐富且項目廣，是否有參加必要，教育處請各校自行決定，惟參加時應依規定落實防疫等工作，以維護學生健康安全為首要。

▲金門再祭「禁台令」，禁止國小學童來到本島教學旅行 。（圖／金門縣政府提供）



教育處再表示，由於金門屬離島縣市，島上的地理環境、生活風貌與台灣各縣市有所差異，生活型態更與都會型的城市有所不同，所以各國中小學校大都會安排畢業班赴臺校外教學活動，透過實地的參訪踏察，學習與體會不同課程樣式，豐富學習課程，只可惜近期因疫情的發展，只能暫緩赴臺辦理此類活動，至於後續學校是否繼續安排或轉化為規劃金門地區的校外教學課程，教育處尊重學校的選擇與安排。



本波新冠肺炎omicron變異株，已肆虐全球，台灣國門縣市桃園市也因此受害，且目前尚無收斂現象，2022金門馬拉松也因此受影響，不得已而延期。教育處表示，會密切關心這波疫情的發展，妥為因應，並請縣內學校除日常教學活動推動外，更要加強防疫工作，指導學生防疫應注意的事項，確實照顧學生健康。