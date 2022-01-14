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高雄水來了！第2座再生水廠啟用　每日供水3.3萬噸比自來水乾淨

▲▼高雄第2座臨海再生水廠啟用，每日供水3.3萬噸比自來水乾淨。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄第2座臨海再生水廠啟用，每日供水3.3萬噸比自來水乾淨。（圖／高雄市政府提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長陳其邁今（14）日偕同內政部長徐國勇出席「臨海水資源中心」啟用典禮，他感謝中央、地方及各民間機構共同促成再生水廠的興建，內政部出資40.8億元，經濟部協助媒合5家用水端支持使用再生水的政策，讓高雄走在水資源應用的前端，增加大高雄水資源調度的彈性，落實環保永續的理念。

▲▼高雄第2座臨海再生水廠啟用，每日供水3.3萬噸比自來水乾淨。（圖／高雄市政府提供）

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▲高雄市長陳其邁偕同內政部長徐國勇出席「臨海水資源中心」啟用典禮。（圖／高雄市政府提供）

陳其邁表示，未來高雄總共會有4座再生水廠，除了南高雄已啟用的鳳山及臨海再生水廠，市府也積極爭取於北高雄興建橋頭、楠梓2座再生水廠，全數完工後，預計每日供水量可達20.5萬噸，可穩定提供產業用水，提升高品質的用水需求，讓水資源在產業及民生皆能供應無虞。

▲▼高雄第2座臨海再生水廠啟用，每日供水3.3萬噸比自來水乾淨。（圖／高雄市政府提供）

▲▼高雄第2座臨海再生水廠啟用，每日供水3.3萬噸比自來水乾淨。（圖／高雄市政府提供）

▲▼高雄第2座臨海再生水廠啟用，每日供水3.3萬噸比自來水乾淨。（圖／高雄市政府提供）

水利局說明，因應氣候變遷致缺水風險大增，高雄長期以來即重視水資源多元開發，全台第一座鳳山再生水廠每日供水4.5萬噸，第二座臨海再生水廠每日供水，合計7.8萬噸供應臨海工業區，大幅提升區域水資源調度彈性。水利局強調，處理過的再生水比自來水還乾淨，未來配合周邊產業發展水源需求，擴充產量至每日供水10.5萬噸。

這次施工團隊歷經3年艱辛建設期，工程技術上除既有污水主幹管增設分流管線創國內首例，並在整廠興建設計導入BIM技術，運用AR、VR進行4D檢視，同時在遭遇COVID-19疫情與國內營建市場缺工缺料層層考驗下，仍設法克服挑戰，提早正式進入營運。

臨海水資源中心正式營運後，供應再生水予中鋼、中油、李長榮化工、李長榮科技及中石化5家用水端。

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