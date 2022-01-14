人權律師被控約看電影逼口交　一張「生日卡片」逆轉讓人妻輸了

▲人妻控人權律師約看電影「女廁逼口交」。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名李姓人權律師協助多起冤獄平反，不過現在卻深陷性侵風暴，一名人妻小倩（化名）對他提出「性侵」告訴，表示李姓律師在電影院廁所外頭逼她口交，不過檢察官調查之後，認為罪證不足，不予起訴。

小倩指控這名人權律師在2018年7月28日下午三點到四點多，相約在一家電影院看電影，但是這名李姓律師竟然在電影院女廁當中，強逼小倩進行口交，所以對他提起性侵告訴。不過李姓律師到法庭之後，否認自己有相關罪行，沒有印象曾經跟小倩看過電影，也沒有進行口交。

▲一名女子指控李姓人權律師性侵，檢察官不起訴處分。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

檢察官在審理過程當中，認為只有小倩的單一控訴，沒有診斷證明書等相關事證，雖然在當年的9月跟10月因為這件事情去看過精神科，同時10月份、隔年的1到2月也有跟朋友提過這件事，但他們都是聽到小倩轉述，並不具有補強性證據。而且已經提告性侵了，但是小倩又在當年的8月5日跟隔年的8月6日贈送人權律師「生日卡片」，卡片當中僅有署名跟對李姓律師的感謝，所以行為跟被性侵者的應有的反應真的很不太一樣。

雖然小倩在精神科就診紀錄當中，在2019年的3月有提到被「對方」半強迫發生性關係，可是「對方」的身份在病歷當中並沒有提及，所以基於以上的證據理由，檢察官認為「相關罪證不足」，給予不起訴。