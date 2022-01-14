陳時中有信心「尾牙不必停辦」！　網抖恐怖後果：既視感重

▲是否下令停辦尾牙？陳時中給答案。（圖／指揮中心提供）

記者邱晟軒／綜合報導

指揮中心今（14日）公布新增11例本土個案及57例境外移入，疫情對社區仍有威脅！不過陳時中強調，這波疫情好好控制，防疫仍大有可為，所以目前不會下令停辦尾牙。對此，不少網友回憶起2021年三級警戒前的狀況，驚呼「上次這樣說完，再等一週就爆了」。

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增11例本土個案，當中9例與中壢聯邦銀行與其舉辦尾牙的西堤餐廳相關；另增57起境外移入，確診個案中無人死亡。針對外界呼籲是否該先強制取消尾牙？陳時中在防疫記者會上表示，社區風險還沒提升到這樣的程度，「所以目前也不會下令停辦尾牙。」

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▲指揮中心公布1/14確診個案。（圖／指揮中心提供）

消息曝光後，立刻有許多網友在批踢踢上坦言擔心疫情失控，「等雙北爆了就是失控，雙北害全台坐牢」、「所以要等到失控時再停辦？」、「才剛說完收斂之後就一整串，現在還在立fla」、「一定要爆雙北才能升級」、「爆了會負責嗎？」、「都有人尾牙染疫了還不停，邏輯死去」、「下禮拜一定轉彎」、「這局先來個可防可控，之後再來個人民鬆懈，等雙北開始就要變不可控了」。

還有不少網友回憶起去年本土疫情大爆發前夕的狀況，紛紛回應，「2021母親節前夕的既視感」、「很像5月爆發前的發言喔」、「去年母親節複習一下」、「上次這樣說完，再等一週就爆了」。

▲不少鄉民瑟瑟發抖。（圖／翻攝自PTT）

回顧去年疫情狀況，陳時中於去年5月6日在立院備詢時表示，國內防疫並未升級、聚會指引也沒有加嚴，基本上「不建議取消聚餐活動，母親節可以照常過」。不料，一星期過後（5月15日）指揮中心緊急宣布雙北第三級疫情警戒，4天後，再提升為全國三級警戒，各地同步加嚴、加大防疫限制。