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1922平台重啟　柯文哲問中央：農曆過年要不要打疫苗？

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，自中央宣布縮短第3劑疫苗接種間隔後，國內疫苗預約供不應求，中央也宣布將重新開啟1922預約平台。對此，台北市長柯文哲表示，中央要想想看，「到底過年期間，要不要打疫苗？」要打的話要提早告知，因為準備人力要時間、醫院排班要先準備。

▲▼台北市防疫記者會 說明疫情及 防疫政策 柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

主管北市疫苗施打作業的副市長蔡炳坤表示，目前北市開放2期，本週的預約開了8萬2060量能，接種了6萬2617人；下禮拜則開了20萬605的量能，預約達19萬9801人。除了預約亭台外，各大醫院也有門診現場掛號，量能一週也有到7萬。蔡強調，因應這波疫苗接種，已經把各醫院、診所能開的量能都盡量開出。

柯文哲表示，下禮拜台北市預約系統作業到1月23日為止，因為中央是明天才開始作業，北市之前已經有公布，所以我們到1月23日以前，台北境內的疫苗注射還是用北市的疫苗預約系統。

柯文哲表示，下週預約有提供20萬劑，其實不只，因為還有花力氣處理掉第一優先的機場、防疫旅館、醫院，還有大家漏掉的防疫巴士跟計程車，下禮拜會全部先打完，因為這是防疫第一線，要優先處理。

柯文哲提醒，1月24日以後，台北市的預約系統就併入中央的預約系統，所以1月24日以後在台北市就全部用中央1922的預約系統。但中央現在要考慮的是，因為1月24日是過年前最後1個禮拜，我們會盡量把注射量能擴充超過20萬。

「問題是要開始考慮，到底過年期間，要不要打疫苗？」柯文哲說，中央要想想看，要打的話要提早告知，因為準備人力要時間、醫院排班要先準備。

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