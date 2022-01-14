用影像閱讀臺灣史　桃園光影文化館「臺灣卡麥拉」主題影展

▲桃園光影文化館「臺灣卡麥拉」主題影展。（圖／藝設中心提供）



記者楊淑媛／桃園報導

2022年新的年度，桃園光影文化館推出以臺灣史為主題的首檔影展「臺灣卡麥拉」，透過重回歷史現場與歷史現場重現的雙重辯證，解析福爾摩沙臺灣的多角記憶。猶如已逝中央研究院曹永和院士所說：「不同的族群在不同的時期來到台灣，他們在台灣所創造的歷史，都是台灣史」，邀請您一同透過歷史的身影，欣賞臺灣歷史的精彩。

市府文化局14日指出，本期放映主題「臺灣卡麥拉」精選18部長短片，以「歷史」為經，以「人物誌」為緯，呈現寶島百年興衰。柯子建、廖敬堯執導的《第十六》，透過化學元素排序16的「硫」，帶出十六世紀西班牙人已在大屯山開採硫磺的故事；柯合倍《社頂的孩子》以歷史仿真手法，試圖再現19世紀末清領時期，影響台灣近代命運甚鉅的羅妹號及牡丹社事件。

來到日治時期，黃亞曆《日曜日式散步者》從風車詩社追溯超現實主義在於本土的發展；郭珍弟、簡偉斯《Viva Tonal 跳舞時代》以古倫美亞唱片、波麗露餐廳為切入點，帶領觀眾重新認識殖民時期台北的流行文化。

蘇弘恩的《靈山》、《土地》，試圖以客觀靈性的視角，從原住民先祖口中，娓娓道出從西班牙、荷蘭、大清、日治、國民政府來台，歷代外來政權遺留的島嶼痕跡。儘管政權物換星移，土地的旋律數百年依舊悠揚迴盪，楊智麟《聽見歌再唱》和崔永徵《聽見台灣》，則共同留存了這塊土地的永恆祖靈之音。

另外陳麗貴導演、姚文智製片的《革命進行式》紀錄永遠的革命家史明傳奇一生，陳麗貴執導的另一部影片《曹院士的隱藏文本》，則將鏡頭轉向史學泰斗曹永和，看他如何建構磅礡的「台灣島史觀」。日本導演園田映人的《哲人王：李登輝對話篇》，則以武士道和騎士精神，演譯前總統李登輝的政治智慧等等，片片精彩可期，不容錯過。

本檔影展還邀請柯合倍、陳麗貴和黃亞歷等紀錄片導演，舉辦數場映前、映後座談，與觀眾一同分享他們的創作故事，以及對本土人文歷史的熱情與呵護，並舉辦2場親子活動。影展期間自1月14日(五)至2月27日(日)，所有活動皆為免費參加。