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桃園光影文化館 「光影Action秋日派對」　提供疫期喘息空間

▲桃園光影文化館 9/25「光影Action秋日派對」

▲桃園光影文化館，9/25「光影Action秋日派對」。（圖／光影館提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園光影文化館一日限定活動「光影Action！秋日派對」，本週末25日登場，從全館1-4樓舉辦各式有趣的影視推廣活動，晚上也邀請大家來看一場星光電影院，盡收一整天滿滿的電影藝文活動，提供民眾疫情期間的喘息空間，讓藝文活動陪你充飽電再出發，迎向活力的一天！

▲桃園光影文化館 9/25「光影Action秋日派對」

為打造桃園在地影迷的專屬日，活動以一系列影視藝文揭開序幕：由桃園百色美術帶領孩子們進行動畫工作坊，讓小朋友製作出屬於自己的動畫；與Swing Taiwan 社交舞與搖擺舞學校大跳電影舞步，即便沒有舞蹈基礎的人也能輕鬆舞動。

知名部落客「那些電影教我的事」蒞臨桃園以《解憂電影院－從電影談人生》為題，用電影為主題談談人生問題的解方；館內放映電影《怪胎》，感受每個人在愛情裡的不同面貌。當天下午開幕式，由DJ林貓王帶來他的電影配樂歌單，活絡現場氣氛， 在頂樓搭設的音樂舞台，則邀請到貝克小姐、Control T、PiA吳蓓雅來共同演出，一起感受陽光、微風、電影裡的動人音樂。

現場準備許多精心佈置，創意市集更邀請桃園在地、工藝手作、風格創意品牌來擺攤；一樓到四樓皆有活動進行，市民朋友現場打卡、集章可兌換口罩、夾鏈袋、紙膠帶等派對限量紀念品。館內活動結束後，晚間6時於龜山區公所前廣場安排「光影星光電影院」戶外放映，以闔家歡樂《湯姆貓與傑利鼠》動畫電影，串聯一整天不停歇，活動報名要快！

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